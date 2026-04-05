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A situação de Mbappé causa preocupação antes do confronto contra o Bayern

K. Mbappe
Mallorca x Real Madrid
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La Liga
França
Espanha

O Al-Meringue está passando por dificuldades nesta fase decisiva da temporada

O Real Madrid vem passando por um período difícil no campeonato nacional, cujo último episódio foi a surpreendente derrota sofrida pelo time merengue para o Real Mallorca.

O Real Madrid perdeu por 2 a 1 em campo do Mallorca, um dos times ameaçados de rebaixamento, complicando sua situação na disputa pelo título, já que a diferença para o rival Barcelona, líder da tabela (76 pontos), aumentou para sete pontos, faltando oito rodadas para o fim da competição.

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A derrota e a diferença de pontos com o Barça não foram o único impacto da derrota de ontem; a situação se estendeu a uma preocupação que começou a pairar sobre a preparação do astro Kylian Mbappé, poucos dias antes do importante confronto contra o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A conta Stats Foot, na plataforma X, divulgou uma estatística negativa sobre o desempenho ofensivo de Kylian Mbappé, mencionando que o astro francês não marcou nenhum gol pelo Real Madrid nos últimos cinco jogos.

E confirmou: “Este período equivale à maior seca de gols de Mbappé com o Real Madrid, registrada em abril de 2025”.

Essas estatísticas referem-se aos jogos contra Real Sociedad, Osasuna, Atlético de Madrid e Mallorca, todos pela liga nacional, enquanto Mbappé ficou de fora de outras partidas devido a lesão.

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