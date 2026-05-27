A seleção holandesa corre o risco de ser suspensa durante a Copa do Mundo

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, está pensando seriamente em proibir os jogadores da seleção holandesa de usarem as redes sociais durante a Copa do Mundo. Ele revelou isso na coletiva de imprensa em que apresentou a convocação para a Copa do Mundo.

O técnico indica que prefere não ler nada durante o torneio. Segundo ele, isso só distrai e gasta energia desnecessariamente. Quando questionado se não ler absolutamente nada não é chato, ele é categórico.

“Não, não é chato. Isso só distrai. E aí eu tenho que começar a distinguir entre alguém que diz algo sensato e outro que diz menos, ou ouvir um ex-jogador”, disse Koeman.

Em seguida, surge a questão de se uma proibição das redes sociais para os jogadores seria uma boa ideia. O técnico de 63 anos não se mostra avesso à ideia e já havia conversado sobre isso anteriormente com o assessor de imprensa Samuël Sanches.

“Samuël me contou algo sobre a NBA. Os jogadores de basquete saem das redes sociais assim que chegam aos playoffs”, disse Koeman, após o que lhe perguntaram se ele também aconselharia isso aos seus jogadores.

“Sim, talvez. Mas isso vai ser muito difícil. O importante é estar em uma bolha. Você está focado no desempenho e se dedica a isso todos os dias. Tudo o que vem de fora distrai e consome energia. É isso que quero dizer”, continua ele.

“Não acho que seja só bobagem, de jeito nenhum. Às vezes, isso faz parte. Mas também há muitas ideias boas e pessoas que encaram isso de maneira positiva e são bem mais otimistas do que outras”, conclui ele, matizando.