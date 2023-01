A punição para Joelinton após dirigir alcoolizado na Inglaterra

Meia brasileiro foi pego em 12 de janeiro com limite de álcool acima do permitido pela lei do país, enquanto dirigia em Newcastle

Na última quinta-feira (26), o jogador brasileiro Joelinton, destaque do Newcastle aos 26 anos, recebeu as punições devido os ocorridos de 12 de janeiro, quando dirigiu embriagado e acabou sendo preso pela polícia inglesa. O atleta estava com 50mg por 100ml de ar, acima do limite legal de 35mg, quando parado pelas autoridades.

No Tribunal da Magistratura de Newcastle, o juiz Paul Currer anunciou qual seria a multa do jogador pelo ocorrido: além de uma taxa a ser paga de 29 mil libras (aproximadamente R$ 182 mil), o atleta ficará 12 meses proibido de dirigir, que podem ser reduzidos a nove caso cumpra uma reabilitação proposta.

Currer ainda comentou com o atleta sobre o fato dele ter colocado a si mesmo e a outras pessoas em risco: "Você se colocou em perigo real e isso poderia ter tido consequências desastrosas para a vida dos outros. Espero sinceramente que você tenha aprendido com este erro e que não o vejamos novamente nesta quadra". Joelinton admitiu ter bebido dois copos de vinho no início da noite e aceitou as acusações que lhe foram entregues.

O brasileiro foi um dos destaques da equipe do técnico Eddie Howe em 2022/23, ostentando quatro gols e duas assistências até o momento nesta temporada, com seu mais recente tento na semifinal da Copa da Liga Inglesa, terça-feira (24), contra o Southampton.

Howe disse sobre o assunto no dia 13 de janeiro: "Eu acho que ele entende suas responsabilidades. Agora estamos numa posição em que o apoiamos, e também entendemos como um clube de futebol a seriedade da situação".