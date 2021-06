Quando será a convocação da seleção brasileira para a Olimpíada de Tóquio?

Na lista de 18 convocados apenas três jogadores acima de 24 anos podem compor a seleção

Enquanto a seleção olímpica se prepara para as Olimpíadas, o técnico André Jardine também vai pensando em sua lista de convocados para os jogos em Tóquio.

O Brasil segue a preparação para a competição disputando dois amistosos contra Cabo Verde e a Sérvia, que são as duas últimas partidas antes da divulgação da lista dos convocados para os jogos olímpicos.

As Olimpiadas vão acontecer entre os dias 22 de julho e 8 de agosto de 2021. O Brasil está no grupo D do torneio masculino, junto com a Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

Quando Jardine vai convocar a seleção olímpica para as Olimpíadas ?

A CBF anunciou que o técnico André Jardine vai divulgar a lista de convocados para os jogos olímpicos de Tóquio no dia 17 de junho.

Jardine só poderá chamar 18 atletas, que só poderão atuar na competição com a liberação de seus respectivos clubes. Além disso apenas três nomes com idade acima 24 anos podem compor a lista de convocados.

A primeira partida da seleção será contra a Alemanha, no dia 22 de julho, em Yokohama.