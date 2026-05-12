Há uma luz no fim do túnel para Memphis Depay. A ESPN informa que o atacante (32) retorna esta semana à lista de convocados do Corinthians, que enfrenta o Barra FC pela Copa do Brasil.

Memphis, que se recupera de uma lesão na coxa, poderá jogar no máximo meia hora na partida que será disputada na madrugada de quinta para sexta-feira. O Corinthians ainda disputará seis partidas antes do início da Copa do Mundo, embora Memphis possa atuar em no máximo quatro delas, já que Ronald Koeman divulgará sua convocação para a Copa do Mundo no dia 25 de maio.

O holandês, portanto, não tem muito tempo para convencer Koeman de que está em forma. O técnico já havia dado a entender anteriormente que apenas jogadores totalmente recuperados terão chance de uma vaga na seleção definitiva para a Copa do Mundo.

Devido a um revés durante o período de recuperação, o Corinthians trouxe um fisioterapeuta espanhol para o Brasil a fim de acelerar a reabilitação. Memphis ainda conhece Fermín Valera Garrido da época em que jogaram juntos no Atlético de Madrid.

Memphis disputou, até agora nesta temporada, doze partidas pelo Corinthians, com um gol e uma assistência. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa atuou pela última vez pelo clube em 1º de março.

Koeman anunciará sua seleção definitiva para a Copa do Mundo já no dia 25 de maio. Resta saber se Memphis, com 108 partidas pela seleção em seu currículo, estará em forma até lá.

A seleção holandesa estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho contra o Japão. Em seguida, disputará partidas da fase de grupos contra a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (26 de junho).