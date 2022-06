A multa que o Flamengo tem que pagar a Paulo Sousa em caso de demissão

O treinador está balançando após resultados ruins do Rubro-Negro, que perdeu mais um nesta quarta-feira (8)

Depois de ser um dos principais times nas últimas temporadas do futebol brasileiro, o Flamengo vive um momento aquém do que era esperado neste começo de Campeonato Brasileiro. Com o time ocupando apenas a 14ª colocação, Paulo Sousa já começca a ser quetsionado pela torcida e baçançar no cargo de treinador do Rubro-Negro, que precisa pagar multa recisória se quiser uma mudança no comando.

Nesta quarta-feira (8), o Flamengo sofreu sua segunda derrota seguida no Brasileirão, a primeira vez que isso aconteceu na atual temporada. Depois do 2 a 1 para o Fortaleza, que teve essa como a primeira vitória no campeonato, agora foi a vez de sofrer 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, que vinha de uma sequência de nove jogos sem ganhar. E, claro, isso não está deixando a torcida feliz.

As críticas a Paulo Sousa são muitas e, com isso, já se começa a falar sobre uma possível troca de comando no Flamengo. No entanto, em caso de demissão, o clube teria de pagar uma multa bastante alta ao treinador português.

Mais artigos abaixo

Qual é a multa rescisória de Paulo Sousa com o Flamengo?

Caso queira mandar Paulo Sousa embora, o Flamengo esbarra em questões contratuais que preveem o pagamento de uma multa proporcional ao salário recebido pelo treinador. A cláusula diz que, em caso de demissão, o treinador deve receber como compensação a soma dos valores de salário restantes de seu primeiro ano de trabalho.

Conforme apuração da GOAL, no mês de junho, os valores devidos pelo clube ao português em caso de demissão giram entre 7,5 e 8 milhões de reais.

Por enquanto, Paulo Sousa segue no comando do Flamengo, que não tem um auxiliar fixo para assumir o comando da equipe, e terá jogos importantes pela frente. Enquanto isso, porém, alguns nomes para substituir o português já começam a ser especulados, entre eles o de Cuca, livre no mercado desde que deixou o Atlético-MG.