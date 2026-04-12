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À margem do clássico das reservas... As arquibancadas do Barcelona reúnem Flick e Hamza Abdelkarim

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Barcelona x Espanyol
Espanyol
La Liga
H. Abdelkarim
L. Yamal
H. Flick
Espanha
Egito
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O jogador egípcio fica de fora devido a uma lesão

O egípcio Hamza Abdelkarim ficou de fora do confronto da equipe reserva do Barcelona contra o Espanyol, partida que terminou com a vitória do Barça por 3 a 1, no Estádio Johan Cruyff.

A partida contou com a presença de vários astros do time principal para apoiar a equipe de reservas, com a presença do técnico Hans Flick, além da dupla Ronald Araújo e Lamine Yamal, em uma cena marcante nas arquibancadas.

Abdelkarim se limitou a acompanhar a partida das arquibancadas, devido à sua ausência por lesão, enquanto o Barcelona conseguiu decidir o confronto a seu favor por três gols a um.

Vale lembrar que a estreia oficial do jogador pelo time de reservas do Barcelona foi em uma partida da Segunda Divisão Juvenil contra o Huesca, onde ele deixou sua marca rapidamente ao conseguir um pênalti e marcar um gol, em um confronto em que o Barcelona não conseguiu a vitória, mas que representou um momento especial na trajetória do jogador.

Desde essa partida, o jogador emprestado pelo Al-Ahly do Egito participou de vários jogos, mas não conseguiu manter o mesmo nível impressionante que apresentou em sua estreia.

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 O jogador foi titular na semifinal da Copa do Rei Juvenil, em Lugo, antes de sua última participação, de 30 minutos, na derrota para o Dam, em 21 de março passado, antes de se lesionar.

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