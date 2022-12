A "injustiça" de ter Haaland e Alvarez no mesmo time

Cesc Fabregas acredita que o Manchester City ter os dois jogadores em seu ataque não é "muito justo"

O ex-meia do Arsenal e do Chelsea, Cesc Fabregas, acredita que o Manchester City ter Erling Haaland e Julian Alvarez em seu ataque não é "muito justo" para os outros clubes da Premier League quando o torneio for retomado.

"Manchester City com Alvarez e Haaland não é muito justo, não é mesmo", escreveu Fabregas."

Alvarez foi titular em seis das sete partidas da Copa do Mundo da Argentina e foi o segundo maior artilheiro com quatro gols, atrás de Lionel Messi. Ele formou uma parceria letal com o camisa 10 que ajudou a Argentina a conquistar o título do Mundial, enquanto o sei companheiro de clube Haaland é atualmente o artilheiro do Campeonato Inglês.

Até o momento, o norueguês marcou 23 gols em 18 partidas na temporada. Alvarez, por outro lado, marcou sete vezes em 20 partidas.

O Manchester City volta a campo na próxima quinta-feira (22), contra o Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.