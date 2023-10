A fúria de Vinícius Júnior com mais um episódio de racismo em jogo do Real Madrid

O brasileiro foi vítima de racismo e elogiou o Sevilla por expulsar os responsáveis do estádio

Real Madrid e Sevilla empataram em 1 a 1 no Ramón Sánchez Pizjuán no último sábado, pela décima rodada do Campeoanto Espanhol. No entanto, o brasileiro Vinicius Jr. afirmou que foi vítima de racismo por parte dos torcedores do time da casa e diz contar com provas em vídeo que comprovam essa afirmação.

O Sevilla, segundo afirma, expulsou os responsáveis, identificando-os rapidamente, mas o jogador da seleção brasileira expressou sua tristeza pelo fato de um dos autores do crime ser uma criança.

Ele também deixou claro que esta é a 19ª vez em que foi alvo de tais abusos e pediu às autoridades espanholas que tomem medidas para evitar que isso aconteça novamente, ou seja, que busquem uma ação criminal contra qualquer pessoa que tenha abusado racialmente de um jogador.

Mais artigos abaixo

Ele escreveu em um comunicado: "Parabéns ao Sevilla por sua ação rápida e por punir mais um episódio triste para o futebol espanhol.

"Infelizmente, recebi um vídeo de outro ato racista no jogo de sábado, desta vez feito por uma criança. Lamento muito que não tenha havido ninguém para educá-los. Eu invisto, e invisto muito, em educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas.

"O rosto do racista de hoje está estampado em todos os sites, como já aconteceu em várias outras ocasiões. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a lei de uma vez por todas."

"Essas pessoas também precisam ser punidas criminalmente. Seria um ótimo primeiro passo para nos prepararmos para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar. Desculpe-me por parecer repetitivo, mas este é o episódio isolado número 19. E contando..."