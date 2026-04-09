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Muhammad Sharaf Eldeen

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A FIFA concede um “prêmio” ao árbitro da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid

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Kovac tem sido alvo de críticas generalizadas por parte do time catalão

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou hoje, quinta-feira, os árbitros que participarão da Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Nesse sentido, o especialista em arbitragem da “Rádio Marca”, o espanhol Pavel Fernández, criticou a escolha de um dos árbitros que gerou polêmica recentemente no futebol europeu.

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Fernández disse, através de sua conta na plataforma “X”, que a tarefa de arbitrar a Copa do Mundo foi oficialmente atribuída à dupla espanhola Alejandro Hernández e Carlos del Cerro Grande, enquanto José María Sánchez Martínez foi excluído da lista final.

Ele continuou: “No entanto, o terrível Stefan Kovac já está na lista”, em referência ao seu descontentamento com o desempenho do árbitro romeno, após a polêmica que o envolveu ontem, em particular, após ter apitado a partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o jornal catalão “Sport” comentou: “Prêmio para Kovács após seu desempenho ontem... A FIFA anunciou hoje sua inclusão na lista de árbitros da Copa do Mundo”.

O que aconteceu?

O segundo tempo da partida entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, ontem, quarta-feira, no Estádio Camp Nou, foi marcado por um incidente polêmico.

Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote na trave para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e a jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

Essa jogada provocou protestos por parte de alguns jogadores do Barcelona, mas o árbitro da partida, Estefán Kovač, não marcou pênalti, nem os árbitros do VAR foram chamados para revisar a jogada.

Isso gerou críticas generalizadas por parte do clube catalão e o levou a apresentar uma reclamação à União Europeia de Futebol (UEFA) nesta quinta-feira, especialmente após a derrota do Blaugrana em casa (2 a 0).

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