A estátua do Man City para Aguero que lembra gol "do milagre"

O Manchester City revelou uma estátua de Sergio Aguero do lado de fora de sua casa, o Etihad Stadium, no 10º aniversário do famoso gol do atacante argentino que conquistou o título da Premier League contra o Queens Park Rangers.

O gol foi registrado aos 94 minutos de um jogo do último dia que viu os Citzens saírem de dois gols de desvantagem para derrotar o arquirrival Manchester United a uma coroa nacional de maneira dramática sob a gestão de Roberto Mancini.

Aguero se tornaria o maior artilheiro de todos os tempos do clube em 10 anos memoráveis no futebol inglês, e um lembrete permanente de seus esforços agora foi colocado ao lado de monumentos que reconhecem as conquistas de seus ex-companheiros de equipe Vincent Kompany e David Silva.

Por que Sergio Aguero tem sua própria estátua no Manchester City?

O atacante argentino, que chegou ao City vindo do Atlético de Madrid em 2011, marcou 260 gols pelos Blues em 390 jogos.

Nenhum foi mais memorável do que o registrado após 93 minutos e 20 segundos de um confronto com o QPR que permitiu a conquista do primeiro título da Premier League da era Sheikh Mansour.

No total, Aguero conquistou 15 grandes prêmios enquanto estava nos livros no Etihad Stadium – incluindo cinco taças da primeira divisão, uma FA Cup e seis Copas da Liga.

O presidente do City, Khaldoon Al Mubarak, disse ao site oficial do clube sobre o legado deixado por uma superestrela moderna: “A contribuição de Sergio Aguero para o Manchester City em uma era decisiva para o clube não pode ser exagerada. Ele é sem dúvida um dos maiores jogadores que já jogou o jogo.

“Quando nossos torcedores pensam em Sergio, eles são imediatamente atraídos pelo momento icônico de 93:20 e o gol que garantiu o primeiro título do clube em 44 anos, mas como seu recorde de 260 gols pelo clube demonstra, seu legado e impacto no Manchester City vão muito além disso.

“É justo que Sergio tenha sido reconhecido com uma estátua própria, em comemoração e homenagem às suas realizações em um dos capítulos mais importantes da rica e longa história do Manchester City.”

O que Sergio Aguero disse sobre conseguir uma estátua no Manchester City?

O jogador de 33 anos, que foi forçado a se aposentar devido a um problema cardíaco logo após deixar o City para o Barcelona como agente livre no meio de 2021, disse que foi imortalizado em Manchester: “Na verdade, é uma coisa muito bonita para mim, me ver há 10 anos é muito emocionante.

“Nesses 10 anos consegui ganhar muitos troféus e pude ajudar o clube a se tornar um dos mais importantes do mundo.

Sou muito grato ao clube por fazer esta estátua em reconhecimento à minha carreira no futebol em Manchester. É algo muito especial”, diz o ídolo do City.

Quem fez a estátua de Sergio Aguero e onde ela está?

O premiado escultor Andy Scott construiu a estátua de Aguero “usando milhares de peças soldadas de aço galvanizado”.

A cidade apontou que o artigo finalizado será “iluminado com iluminação azul” à noite para torná-lo ainda mais dramático.

Scott disse: “Foi uma honra trabalhar em um projeto que significa muito para os torcedores do Manchester City em todo o mundo em comemoração a um jogador tão importante na vida deste clube de futebol.

“Eu não tinha ilusões sobre o quão importante isso era para o clube, para os torcedores, para o próprio Sergio e espero que esta estátua traga alegria e felicidade a todos que a virem”.

A estátua fica no lado leste do Etihad Stadium e pode esperar atrair muito interesse nas próximas semanas, meses e anos, com o próximo jogo em casa do City marcado para receber o Aston Villa em 22 de maio, quando a cortina se fechar, no que eles esperam que seja outra campanha vencedora do título.