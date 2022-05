A escalação do São Paulo para o próximo jogo

Veja qual deve ser o time titular do Tricolor para a próxima partida

O São Paulo tem mais um desafio no próximo sábado (28), em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o Tricolor recebe o Ceará, pela oitava rodada da competição nacional, às 19h (de Brasília).

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni pode ter alguns desfalques importantes na equipe, como Gabriel Sara e Nikão, que seguem em recuperação.

A provável escalação do São Paulo:

Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.

Desfalques para a partida:

Nikão, Andrés Colorado e Gabriel Sara.

Escalação do Tricolor no último jogo:

Thiago Couto; Miranda, Luizão e Beraldo; Léo Silva (Rigoni), Pablo Maia, Luan (Maioli), Caio, Talles Costa (Palmberg) e Jonas Toró (Igor Vinícius); Juan (Alisson).

Elenco completo do São Paulo:

Goleiros:

Jandrei

Thiago Couto

Zagueiros:

Walce

Arboleda

Miranda

Léo

Diego Costa

Laterais:

Moreira

Igor Vinícius

Rafinha

Reinaldo

Welington

Meias:

Luan

André Anderson

Gabriel Neves

Andrés Colorado

Gabriel Sara

Rodrigo Nestor

Pablo Maia

Talles Costa

Patrick

Igor Gomes

Nikão

Atacantes: