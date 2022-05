A escalação do Real Madrid para a final da Champions League

Veja o time titular escolhido por Carlo Ancelotti para a decisão contra o Liverpool

O Real Madrid encerra a temporada 2021/22 na briga por mais um título da Uefa Champions League diante do Liverpool, neste sábado (28), às 16h do horário de Brasília. O técnico Carlo Ancelotti terá seus melhores jogadores à disposição na tentativa de conquistar a Europa pela 14ª vez na história do clube, com nomes como Benzema e Vinícius Júnior e a volta de David Alaba.

Destaque para a presença de Gareth Bale no banco de reservas: o atacante galês, que já foi a contratação mais cara da história quando chegou ao clube espanhol, deve deixar o Real para a próxima temporada.

A escalação confirmada do Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Valverde, Vinícius Jr., Benzema

O banco de reservas do Real na final

Lunin, Nacho Fernández, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Dani Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga

Desfalques para a partida

Com Bale e Alaba confirmados para a partida, a única ausência fica por conta do jovem lateral Miguel Gutiérrez, que disputou algumas partidas pelo time principal nesta temporada.

Artilheiros do Real Madrid na Champions 2021/22