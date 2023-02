A escalação do Real Madrid contra o Liverpool nas oitavas da Champions

Partida válida pelo confronto de ida acontece nesta terça-feira (21) às 17h (de Brasília)

Para o confronto desta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), o Real Madrid vai ao Anfield para enfrentar o Liverpool em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Como de costume, a equipe inicial foi divulgada cerca de uma hora antes do confronto, com os 11 titulares escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti.

Sem poder contar com o lateral Mendy, os meias Tony Kroos e Tchouaméni e o atacante Mariano, o italiano definiu a equipe com: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Alaba; Camavinga, Modric e Valverde; Benzema, Vini Jr e Rodrygo. O goleiro Courtois, importante peça na conquista da Champions League 2021/22, justamente sobre os Reds, retornou no último jogo contra o Osasuna, na vitória dos Blancos por 2 a 0. Além do belga, o centroavante Benzema foi poupado do duelo por La Liga para estar 100% disponível para o jogo.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid ficou na primeira posição do Grupo F, com 13 pontos conquistados através de quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Liverpool, por outro lado, acabou se classificando na segunda posição do Grupo A, atrás do Napoli. A equipe somou 15 pontos, com cinco partidas vencidas e apenas uma em que saiu derrotado, justamente para os italianos.