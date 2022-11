Entenda os critérios de desempate da fase de grupos da Champions League

Veja como equipes com mesma quantidade de pontos podem se qualificar melhor para definir quem avança na Liga dos Campeões

A Uefa Champions League é um dos mais importantes e renomados campeonatos europeus, o que a torna tão interessante e atraente aos clubes que a desejam conquistar. Claro, antes de pensar tanto no título, a equipe precisa se tornar eficiente para avançar fase por fase, e se classificar, primeiramente, na fase de grupos.

Ao todo, 32 clubes estão divididos em oito grupos com quatro equipes cada. Ou seja, a chance de ocorrer um empate no número de pontos conquistados não é baixa e, portanto, ao final da fase de grupos, é necessário que haja um método de definir qual desses times foi mais eficiente para chegar às oitavas de final da competição.

Com isso, a entidade que organiza o torneio criou alguns meios de definir quem está mais "preparado" para avançar à próxima fase através de diferentes critérios de desempate. Segundo o regulamento da Uefa, são aplicados primeiramente três critérios para desempatar pontuações entre duas ou mais equipes.

Vale destacar que os tópicos não estão em ordem por acaso, mas sim, definitivamente, em ordem de importância, e serão observados pelos organizadores na ordem dada:

Maior pontuação conquistada entre as equipes em questão; Saldo de gols superior nas partidas disputadas entre as equipes em questão; Maior número de gols marcados nas partidas entre as equipes em questão;

Getty Images

Caso, ao fim da análise, tudo ainda termine empatado para os clubes relacionados, haverá uma nova revisão dos tópicos 1, 2 e 3, porém de forma aberta ao grupo. Ou seja, as partidas restantes realizadas pelos times em questão, saindo do quesito "entre eles", também serão analisadas.

Por exemplo: se Barcelona e Bayern de Munique empataram em 0 a 0 nas duas partidas que jogaram contra durante a fase de grupos e no final acabaram com a mesma pontuação, serão analisadas as partidas não mais entre eles, mas exclusivamente entre Barcelona e Inter de Milão e Barça e Plzen; assim como os embates disputados pelo Bayern contra os clubes restantes do grupo.

Getty

Porém, tudo ainda continuou empatado. E agora? Para decidir de fato quem ficará melhor posicionado no grupo, serão agora observados outros sete critérios, que, assim como os três primeiros acima, também serão analisados na ordem especificada. Veja:

4. Maior saldo de gols das equipes em questão em todos os jogos da fase de grupos;

5. Maior número de gols marcados pelas equipes em questão em todos os jogos da fase de grupos ;

em os jogos da fase de grupos 6. Maior número de gols marcados fora de casa em todos os jogos da fase de grupos;

os jogos da fase de grupos; 7. Maior número de vitórias em todos os jogos da fase de grupos;

os jogos da fase de grupos; 8. Maior número de vitórias fora de casa em todos os jogos da fase de grupos;

os jogos da fase de grupos; 9. Número de pontos disciplinares mais baixo baseado apenas nos cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e oficiais da equipe em todas as partidas do grupo (cartão vermelho = 3 pontos, cartão amarelo = 1 ponto, expulsão para dois cartões amarelos em uma partida = 3 pontos);

baseado apenas nos recebidos pelos jogadores e oficiais da equipe em todas as partidas do grupo (cartão vermelho = 3 pontos, cartão amarelo = 1 ponto, expulsão para dois cartões amarelos em uma partida = 3 pontos); 10. Maior coeficiente da equipe entre os clubes em questão (considerando as cinco últimas temporadas da equipe no torneio), calculado da seguinte forma: dois pontos por vitória, um ponto por empate e zero pontos por derrota. As partidas que vão somar as pontuações são apenas da fase de grupos em diante.

Dessa forma, caso tudo fique empatado até o nono tópico, o décimo servirá como uma válvula de escape, que fará com que uma das equipes saia com a melhor vaga sobre a(s) outra(s).

Caso PSG-Benfica

Getty Images

Nesta edição da Champions, tivemos pela primeira vez um empate nos 5 primeiros tópicos entre PSG e Benfica no grupo H. Na última rodada da fase de grupos, O Benfica aplicou uma goleada histórica e conseguiu o que parecia improvável: se classificou em primeiro lugar do grupo pelo sexto critério de desempate. Isso porque os encarnados venceram por 6 a 1 o Maccabi Haifa, e ficou com a mesma pontuação do PSG, que venceu a Juventus por 2 a 1 em Turim. Empatados no confronto direto, no saldo de gols no confronto direto, nos gols marcados no confronto direto, saldo de gols no grupo, gols marcados no grupo e, enfim, gols fora de casa no grupo, que os portugueses chegaram a nove, enquanto os franceses ficaram com seis.

Foi um fim de rodada maluco e pareceu que os jogadores do PSG sequer entenderam que tinham perdido a primeira colocação, até porque foi nos critérios de desempate e depois de tantos empates. Isso faz com que o Benfica fique no Pote 1. O PSG vai para o Pote 2, que enfrenta os primeiros colocados.