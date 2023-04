A escalação do Flamengo contra o Fluminense na final do Carioca 2023

Com Gabigol no banco, time titular terá Matheus França na vaga de Arrascaeta, machucado. Além da entrada de Cebolinha e Léo Pereira entre os onze

O Flamengo está definido pelo técnico Vitor Pereira para o duelo deste sábado (1) diante do Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca 2023. O jovem Matheus França entra na escalação titular para o jogo na vaga de Arrascaeta, que está machucado. Enquanto Everton Cebolinha entra substituindo Gabigol. Léo Pereira também substitui Rodrigo Caio no miolo da zaga.

O time titular do Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson; Matheus França, Cebolinha e Pedro.

A bola rola no Maracanã, a partir das 20h30 do horário de Brasília. O Fla chega pressionado pelo título após as derrotas na Supercopa, Recopa e Mundial de Clubes. Na semifinal, o Rubro-Negro eliminou o Vasco por 6 a 3 no placar agregado.