A escalação do Chelsea contra o Borussia Dortmund nas oitavas da Champions

Blues de Londres enfrentam os alemães nesta quarta-feira (15) em duelo de ida das oitavas do torneio

O técnico Graham Potter definiu a equipe do Chelsea que enfrenta o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League 2022/23. O elenco do Blues de Londres não vai contar com Raheem Sterling, lesionado durante o confronto contra o West Ham, pela Premier League, que não viajou com a equipe para a Alemanha. Por outro lado, Denis Zakaria retorna ao plantel e foi relacionado ao lado de Wesley Fofana, zagueiro que não atua desde outubro.

A escalação do Blues será, portanto: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Koulibaly, Ben Chilwell; Loftus-Cheek, Enzo Fernández, Hakim Ziyech, Mykhaylo Mudryk; João Félix e Kai Havertz. Após o retorno da competição devido à paralisação dos jogos de clubes pela Copa do Mundo 2022, o Chelsea reforçou o elenco com três nomes promissores para a equipe, incluindo Enzo Fernández, João Félix e Mudryk.

No último jogo disputado pela Uefa Champions League, o Blues enfrentou o Dínamo Zagreb na sexta rodada da fase de grupos do torneio, batendo os croatas por 2 a 1. Os gols do clube inglês foram marcados por Raheem Sterling e Zakaria, que fechou a classificação do Chelsea para as oitavas da competição na primeira posição do Grupo E, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.