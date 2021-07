Braithwaite está pronto para sair do Barcelona

O atleta concorda sobre a dificuldade que passa o clube e está disposto a sair caso necessário, mas negociações serão demoradas

Martin Braithwaite sabe que seu futuro está longe do Barcelona. O ponta dinamarquês, que teve uma boa Eurocopa com a sua selecão nacional, está ciente de que os laços que o ligam ao Barça estão se desfazendo e que nesta próxima época, com as contratações de 'Kun' Agüero e Memphis Depay e a recuperação de Ansu Fati, suas chances de continuar atuando no Camp Nou vão ficar cada vez mais difíceis. Suas oportunidades passaram e agora, com a economia muito afetada, o Barcelona precisa encontrar uma maneira de economizar e inserir uma quantia decente para a transferência. Sem a sua saída, junto aos jogadores Samuel Umtiti, Miralem Pjanic e Philippe Coutinho, o Barcelona terá dificuldades em registar as quatro novas contratações e Lionel Messi, que ainda aguarda o estatuto oficial da renovação.

Ao contrário do que tem sido defendido nas últimas semanas pelo seu representante Hasan Çetinkaya, que disse que Braithwaite não ia deixar o Barça, a entidade do Barcelona garante a Goal que o atacante já está disposto a ouvir as ofertas. Braithwaite está preparado para deixar o Barcelona, ​​entende a situação que o clube atravessa e aceitará a transferência desde que a proposta econômica e esportiva que lhe seja apresentada também seja atrativa. No momento, o '9' tem várias ofertas, principalmente da Premier League, mas ainda não sentou para negociar com nenhum clube.

Segundo as mesmas fontes, o Barça ainda não tem sobre a mesa nenhuma oferta que os convença. Aproximações chegaram, mas nenhuma que se aproxime do valor pelo qual o clube considera vendê-lo. Na verdade, até o Barcelona acredita que as negociações não serão rápidas e que a saída de Braithwaite não será imediata. O mercado é comprido, há tempo para analisar e negociar, e eles não consideram que seja necessário forçar sua saída de qualquer forma.

Na temporada passada, Braithwaite disputou 42 partidas, embora tenha sido um dos jogadores menos utilizados do elenco. No total, foram 1.716 minutos, números semelhantes aos de Gerard Piqué, que acumula quatro meses lesionado, e de Sergi Roberto, que passou boa parte do tempo fora. Ele atuou em 15 jogos e marcou 7 gols. Mas a Eurocopa o revalorizou e agora ele tem muito mais mercado do que meses atrás. Entramos em agosto, reta final para o Barcelona definir seu elenco. As curvas estão chegando.