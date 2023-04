A cotovelada de um bandeirinha em Andrew Robertson, do Liverpool

Lateral escocês reclamou de contato do assistente em lance curioso

Liverpool e Arsenal se enfrentaram neste domingo (9) pela Premier League, e aqueles que esperavam um clássico movimentado entre os gigantes ingleses puderam acompanhar uma partida acirrada, que terminou com um empate por 2x2.

Mais do que a reação incrível do Liverpool, que perdia por 2x0 no primeiro tempo, outro fato chamou a atenção e foi assunto durante e depois do confronto. Enquanto os jogadores se retiravam do gramado no intervalo, o lateral Andrew Robertson se aproximou do bandeirinha Constantine Hatzidakis para uma reclamação, mas terminou sendo atingido pelo cotovelo do auxiliar, que acertou o queixo do jogador.

O lance gerou pronta revolta do escocês, que tentou chamar a atenção para o lance, que não chegou a causar uma grande aglomeração entre jogadores. O PGMOL, comitê regulador de arbitragem, reconheceu o episódio e confirmou que o lance será analisado.

Questionado sobre a jogada, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp afirmou saber o que houve, mas disse que ainda não tinha visto a jogada. "Se realmente aconteceu, as imagens vão falar por si só", avaliou o treinador alemão.

Mesmo com a situação curiosa, o Liverpool conseguiu empatar a partida, com gols de Mohamed Salah e Firmino, já nos minutos finais. O egípcio ainda perdeu uma penalidade, que poderia ter sacramentado a vitória dos Reds.