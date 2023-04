Liverpool x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste domingo (9), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico inglês no domingo de Páscoa. Liverpool e Arsenal se enfrentam a partir das 12h30 (de Brasília), em Anfield, pela 30ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Pressionado com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos na temporada, o Liverpool entra em campo buscando os três pontos diante do líder Arsenal. No momento, os Reds somam 43 pontos, 19 a menos que os Gunners.

Do outro lado, o Arsenal se recuperou depois da eliminação na Liga Europa para o Sporting, e aplicou duas goleadas na sequência (Crystal Palace e Leeds por 4 a 1 cada).

Em 238 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 93 vitórias, contra 80 do Arsenal, além de 65 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Gunners venceram por 3 a 2.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo e Jota.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Partey e Xhaka; Saka, Jesus e Trossard.

Desfalques

Liverpool

Calvin Ramsay, Naby Keita, Stefan Bajcetic e Luis Diaz são desfalques.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Mohamed Elneny, Eddie Nketiah e William Saliba seguem fora.

Quando é?