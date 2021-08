A contratação de Messi pelo PSG fere as regras do Fair Play financeiro?

A folha salarial do clube disparou nesta janela, mas o presidente insiste que eles podem pagar sem quebrar nenhuma regra

A contratação de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain movimentou o mercado internacional, principalmente pelos altos valores que serão pagos ao jogador. No entanto, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, insiste que o time não violou as regras do Fair Play financeiro da Uefa.

A chegada da estrela argentina veio depois que o clube contratou o lateral direito, Achraf Hakimi, da Inter de Milão por 70 milhões de euros (cerca de R$ 426 milhões), bem como Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma nesta janela (todos estavam livres no mercado).

Enquanto isso, o clube já pagava altos sálarios para Neymar e Kylian Mbappé, levantando questões sobre como o PSG pode adicionar Messi a sua lista salarial sem quebrar as regras impostas pela Uefa.

Mas Al-Khelaifi diz que os gigantes franceses podem justificar a adição do jogador de 34 anos a folha de gastos, dizendo aos jornalistas: "Quanto ao aspecto financeiro, vou deixar claro: conhecemos as regras do Fair Play financeiro e vamos sempre seguir os regulamentos."

“Antes de qualquer coisa, consultamos nosso pessoal comercial, financeiro e jurídico. Temos capacidade para contratá-lo. Se assinamos com Leo, é porque podemos, caso contrário não o teríamos feito."

“O que Leo traz para o clube é enorme, que dá para ver do lado de fora. Ele é um grande triunfo para o clube. Espero que o Leo não peça aumento, mas o que temos é fantástico!"

Embora a equipe francesa não tenha desembolsado nenhuma taxa de transferência para conseguir o seis vezes vencedor da Bola de Ouro, a chegada de Messi custará muito dinheiro ao clube. Messi assinou um contrato de dois anos com a opção de um terceiro de renovação, que valeria cerca de 35 milhões de euros (R$ 184-215 milhões) por temporada.

Al-Khelaifi disse que os outros presidentes da primeira divisão francesa estão gratos ao clube por trazer Messi para o país, pois espera que o resto da liga se beneficie com sua presença.

“Em termos de impacto na Ligue 1, acho que o campeonato está subindo um nível. Em direitos de TV também, espero, ou em parcerias comerciais ”, acrescentou. “Agora todos querem ver o PSG de Messi, o que valoriza os outros clubes."

"Os outros presidentes me agradeceram pela chegada de Leo. Não estamos fazendo isso apenas pelo clube, mas também pela França e pela Ligue 1."

O que diz a regra?

O PSG, por enquanto, não terá que se preocupar pois a Uefa não pode determinar quanto um clube pode ou não gastar, já que os clubes franceses não possuem uma regra de gastos no país,e sim seguem os moldes da Uefa. Com isso, a entidade só vai poder analisar as contas do PSG já fechadas daqui a um ano.