A ausência de títulos dá a Tebas a chance de ironizar o Real Madrid

O debate se renova constantemente sobre se a Premier League é o modelo que a liga espanhola, "La Liga", deveria seguir em vários aspectos, já que muitos consideram que a competição britânica goza de maior competitividade e equilíbrio em comparação com o Campeonato Espanhol, no qual a disputa pelo título costuma ficar restrita aos dois polos do futebol: Real Madrid e Barcelona.

Nesse contexto, Javier Tebas, presidente da "La Liga", aproveitou a cerimônia de recepção aos clubes recém-promovidos às divisões profissionais de futebol para a temporada (2026-2027) em Madri para exaltar novamente o modelo de gestão da competição, dirigindo ao mesmo tempo uma crítica implícita ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Tebas se referiu ao ataque recorrente aos regulamentos da competição, afirmando, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Há clubes que questionam sempre todos os nossos sistemas e as regras financeiras, e muitas vezes o representante do Real Madrid saiu para questioná-las; mas esse questionamento aparece com frequência por causa das circunstâncias esportivas pelas quais o clube passa", esclarecendo que a equipe merengue ficou de fora dos pódios de conquistas e não obteve nenhum título nos últimos dois anos.

O presidente da liga prosseguiu com sua defesa do modelo espanhol atacando o modelo financeiro da Premier League, apresentando os números financeiros ao dizer: "No ano passado, as perdas da Premier League chegaram a um bilhão de libras esterlinas, e no ano anterior perdas semelhantes, até que as perdas alcançaram 10 bilhões de libras esterlinas nos últimos anos. Se este é o modelo de futebol que estamos buscando... a sustentabilidade das instituições e a garantia de seu futuro vêm acima de tudo; ninguém menciona agora onde foi parar o Leicester City, que foi campeão da liga, e como ele se encontra agora na terceira divisão".

Tebas encerrou suas declarações apontando para a intervenção do governo inglês para consertar o cenário financeiro, ao dizer: "Eles não levam em conta a sustentabilidade dos clubes, e por isso o governo britânico interveio para administrar a Premier League por meio de um órgão regulador independente, enquanto nós, na Espanha, regulamos nossas finanças de forma autônoma por meio dos próprios clubes; certamente eles só deram esse passo porque há uma falha evidente".