Com segunda colocação como objetivo, Corinthians faz a melhor campanha no Brasileirão desde 2017

Timão busca terminar a temporada com a maior pontuação possível no Brasileirão e mira a segunda colocação

Depois do vice na Copa do Brasil, o Corinthians tem um único objetivo restante para a temporada de 2022: a segunda colocação do Brasileirão. Para isso, a equipe de Vítor Pereira já tem a melhor pontuação do clube desde 2017.

Com 32 jogos feitos, o Timão já soma 57 pontos na atual edição do Brasileirão - mesma pontuação final da equipe treinada por Sylvinho em 2021, que terminou em 5º. Além disso, supera as campanhas de 2018 (44 - 13º), 2019 (56 - 8º) e 2020 (51 - 12º), mesmo com seis jogos a serem disputados.

Em 2017, o Timão conquistou o heptacampeonato brasileiro e somou 72 pontos. A equipe de Vítor Pereira, inclusive, pode igualar a marca do último título se tomar, pelo menos, 15 pontos nos últimos duelos.

O objetivo alvinegro pela segunda colocação tem a ver com a questão financeira. De acordo com o ge.com, o vice do Brasileirão vai desembolsar mais de R$ 42 milhões.

Com esse dinheiro, o segundo ano da gestão de Duilio Monteiro Alves terminaria com maior tranquilidade financeira - já que a equipe já superou todas as metas esportivas.