5 dicas para ser um apostador lucrativo

Eu sei que você que está começando nas apostas esportivas se faz esta pergunta diariamente: será que dá pra ser um apostador lucrativo? E eu respondo que sim, você pode ganhar dinheiro com as apostas. E é por isso que eu preparei cinco dicas importantes para ser um apostador lucrativo.

1.Tenha um método

Essa é a base de tudo. Crie e adote um método e valide ele primeiro. Ou seja, teste o seu método com valores bem baixos para ver se ele é consistente. Teste por um bom período de jogos. Mantenha a disciplina e veja se ele serve pra você e se tem valor esperado positivo.

Ter um método significa saber em que mercado(s) irá apostar, que tipo de ODDs você quer trabalhar, o tamanho da sua stake e que quantidade de jogos fará. O método é a guia para todo apostador não se perder.

2. Estude, estude, estude

Se você quer entrar de cabeça no mundo das apostas esportivas, vá atrás de conhecimento. Entenda a linguagem, as palavras, os significados. Invista em algum curso sério sobre apostas. Siga apostadores profissionais reconhecidos ou influencers sérios do mercado (cuidado que tem muito picareta na área).

Mas, principalmente, estude a relação das ODDs com os jogos e com os mercados. Entenda de futebol o suficiente para não embarcar em roubadas e saiba que você está no controle das suas decisões. Melhor estar preparado.

3. Tenha controle emocional

É muito fácil a gente querer desistir de tudo quando as coisas dão errado. Principalmente se a gente fez tudo o que era supostamente certo e mesmo assim não "deu certo". É bom lembrar que o futebol é um esporte caótico e aleatório, em que as probabilidades flutuam a cada minuto.

Por isso a importância de ter um método. Ele será seu leme no meio da tempestade. No longo prazo, você chegará a um porto seguro caso tenha validado seu método e mantido a disciplina.

Os reds sempre virão. Não existe apostador lucrativo que não tenha que abraçar perdas. Aprenda a ter um controle emocional amadurecido para lidar com isso.

4. Aprenda a gerir sua banca

A sua banca é o seu tesouro. Sem ela, você não vai conseguir operar nas casas de apostas e muito menos ser lucrativo. Estude as diversas estratégias de gestão de banca que o mercado oferece e seja o mais disciplinado possível em manter essa estratégia.

Nunca se empolgue com a variação da sua stake, mesmo que você enxergue que está numa "good run", ou seja, acertando tudo e ganhando muita grana. Use do seu controle emocional para manter seu tesouro intacto e crescente.

5. Entenda as estatísticas

Sim, eu sei que números podem ser muito chatos de entender e assimilar. Mas se você não virar o melhor amigo das estatísticas, você jamais será lucrativo nas apostas. Entenda como ler o jogo através dos números, como avaliar os campeonatos, times e jogadores pelas estatísticas.

Também aprenda e entenda a relação de valor entre as ODDs e as probabilidades. Saiba que isso é tão - ou mais - importante que saber de futebol. Quebre seus preconceitos e abrace as estatísticas.