Voltou dos mortos... O Arsenal dá ao City o título da Premier League

O Arsenal acirrou a disputa pelo título da Premier League ao sofrer uma derrota surpreendente em casa, diante de sua torcida, para o Bournemouth, por 1 a 2, na 32ª rodada.
O Arsenal permaneceu com 70 pontos na liderança da Premier League, com 9 pontos de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o Manchester City.
O Manchester City enfrentará o Chelsea na noite de domingo, pela mesma rodada, e ainda tem um jogo adiado contra o Crystal Palace.
Caso o Manchester City vença o Chelsea e o Crystal Palace, reduzirá a diferença para o Arsenal para apenas 3 pontos.
