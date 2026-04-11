Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

Voltou dos mortos... O Arsenal dá ao City o título da Premier League

O Arsenal acirrou a disputa pelo título da Premier League ao sofrer uma derrota surpreendente em casa, diante de sua torcida, para o Bournemouth, por 1 a 2, na 32ª rodada.

O Arsenal permaneceu com 70 pontos na liderança da Premier League, com 9 pontos de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o Manchester City.

O Manchester City enfrentará o Chelsea na noite de domingo, pela mesma rodada, e ainda tem um jogo adiado contra o Crystal Palace.

Caso o Manchester City vença o Chelsea e o Crystal Palace, reduzirá a diferença para o Arsenal para apenas 3 pontos.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O confronto direto decide a disputa pelo título

    O Arsenal enfrentará seu rival Manchester City fora de casa no próximo domingo, no Estádio do Etihad, pela 33ª rodada da Premier League.

    Este confronto tão aguardado será decisivo na disputa pelo título do campeonato entre o Arsenal e o Manchester City.

    O Manchester City chegará ao confronto contra o Arsenal com o moral em alta, após ter derrotado os Gunners por 2 a 0 na final da Copa da Liga Inglesa, em março passado.

    Caso o City vença o Chelsea, ele elevará sua pontuação para 64 pontos, com um jogo a menos.

    Assim, uma vitória do City sobre o Arsenal elevaria sua pontuação para 67 pontos, o que significa que ficaria empatado com os Gunners, caso vença seu jogo adiado contra o Crystal Palace.

    Já uma vitória do Arsenal sobre o City aproximaria a equipe do técnico Mikel Arteta do título da Premier League, após superar seu rival direto.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Confrontos cheios de riscos para o Arsenal e o City

    Após o confronto contra o City, o Newcastle United visitará o Arsenal, em um jogo difícil para os Gunners.

    Em seguida, o Arsenal recebe o Fulham, antes de enfrentar o West Ham fora de casa.

    O Arsenal recebe o Burnley antes do encerramento da Premier League contra o Crystal Palace.

    Já o Manchester City, após os confrontos contra o Chelsea e o Arsenal, visitará o Burnley e, em seguida, o Everton.

    O City recebe o Brentford, antes de um confronto fora de casa contra o Bournemouth.

    O Manchester City encerra a Premier League com um confronto no Etihad Stadium contra o Aston Villa.

    Ainda não foi definida a data do jogo adiado entre o Manchester City e o Crystal Palace. 

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O Manchester City e a volta por cima

    O City começou a temporada da Premier League de forma inesperada, com derrotas nas segunda e terceira rodadas contra o Tottenham e o Brighton, antes de se recuperar com uma vitória por 3 a 0 no clássico de Manchester.

    O City empatou com o Arsenal em 1 a 1 na quarta rodada, depois voltou a vencer contra Burnley, Brentford e Everton, antes de perder para o Aston Villa.

    O City sofreu com resultados instáveis, vencendo o Bournemouth e o Liverpool, mas perdendo para o Newcastle.

    O Manchester City começou o ano de 2026 de forma desastrosa, sem conseguir vencer em quatro partidas consecutivas na Premier League.

    O City empatou com o Sunderland, o Chelsea e o Brighton, depois perdeu para o vizinho United, antes de se recuperar com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton e um empate em 2 a 2 com o Tottenham.

    Além disso, o Manchester City perdeu quatro pontos ao empatar com o Nottingham Forest e o West Ham.

    É mérito da equipe do técnico Pep Guardiola que, apesar dos muitos tropeços, ela se recuperou no momento decisivo e voltou a disputar com força o título da Premier League.

