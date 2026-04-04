Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

Traduzido por

Vídeo: Maiorca dá um presente ao Barcelona ao derrotar o Real Madrid

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Espanha

O Real Madrid cai na armadilha do Mallorca

O Real Madrid perdeu para o Real Mallorca, por 1 a 2, na noite de sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

O Real Mallorca abriu o placar com um gol de Manuel Morlanes aos 41 minutos, mas Éder Militão empatou para o Real Madrid aos 89 minutos.

No entanto, Fede Moriki marcou o gol da vitória para os donos da casa aos 90+1 minutos.

O Real Mallorca subiu para 31 pontos e ocupa a 17ª posição, enquanto o Real Madrid permanece com 69 pontos, na segunda colocação da La Liga.

  • Desempenho medíocre do Real Madrid diante da resistência do Mallorca

    O jornal “Sport” destacou os principais momentos da partida, ressaltando a atuação combativa do Real Mallorca, que luta para evitar o rebaixamento.

    Por outro lado, o Real Madrid apresentou um desempenho medíocre e deixou muito a desejar no jogo coletivo.

    A primeira grande chance do Real Madrid surgiu aos 21 minutos, quando Mbappé falhou em um confronto direto com o goleiro do Maiorca.

    A segunda chance surgiu para Kylian Mbappé três minutos depois, quando a bola bateu na trave, enquanto Arda Güler chutou de primeira aos 32 minutos.

    Aos 41 minutos, Mafiu aproveitou o espaço aberto pela direita para enviar um cruzamento perfeito para Morlanes, que marcou com o pé direito, no gol do goleiro Lunin.

    O técnico Álvaro Arbeloa não teve outra opção a não ser colocar Vinícius Júnior em campo para corrigir a situação, além de tirar Arda Güler e colocar Thiago Petarš.

    Militão empatou para o Real Madrid aos 89 minutos com uma cabeçada forte, mas Fedaat Moriki marcou o gol da vitória para os donos da casa aos 90+1 minutos.

    Leia também

    Vídeo... Estrela do Real Madrid comete erro catastrófico

    • Publicidade
  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barcelona tem a chance de ampliar a vantagem

    O Barcelona tem agora uma excelente oportunidade de ampliar a vantagem sobre seu rival tradicional, o Real Madrid.

    O Barcelona enfrenta, neste sábado à noite, o Atlético de Madrid, pela 30ª rodada da La Liga.

    O Barcelona lidera a tabela do campeonato com 73 pontos, quatro pontos à frente do Real Madrid, seu mais próximo perseguidor.

    O Barcelona pode ampliar a vantagem sobre o Real Madrid para 7 pontos caso vença o Atlético de Madrid, seu anfitrião.