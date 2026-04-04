Vídeo: Maiorca dá um presente ao Barcelona ao derrotar o Real Madrid

O Real Madrid perdeu para o Real Mallorca, por 1 a 2, na noite de sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

O Real Mallorca abriu o placar com um gol de Manuel Morlanes aos 41 minutos, mas Éder Militão empatou para o Real Madrid aos 89 minutos.

No entanto, Fede Moriki marcou o gol da vitória para os donos da casa aos 90+1 minutos.

O Real Mallorca subiu para 31 pontos e ocupa a 17ª posição, enquanto o Real Madrid permanece com 69 pontos, na segunda colocação da La Liga.