Vídeo: Maiorca dá um presente ao Barcelona ao derrotar o Real Madrid

O jornal “Sport” destacou os principais momentos da partida, ressaltando a atuação combativa do Real Mallorca, que luta para evitar o rebaixamento.
Por outro lado, o Real Madrid apresentou um desempenho medíocre e deixou muito a desejar no jogo coletivo.
A primeira grande chance do Real Madrid surgiu aos 21 minutos, quando Mbappé falhou em um confronto direto com o goleiro do Maiorca.
A segunda chance surgiu para Kylian Mbappé três minutos depois, quando a bola bateu na trave, enquanto Arda Güler chutou de primeira aos 32 minutos.
Aos 41 minutos, Mafiu aproveitou o espaço aberto pela direita para enviar um cruzamento perfeito para Morlanes, que marcou com o pé direito, no gol do goleiro Lunin.
O técnico Álvaro Arbeloa não teve outra opção a não ser colocar Vinícius Júnior em campo para corrigir a situação, além de tirar Arda Güler e colocar Thiago Petarš.
Militão empatou para o Real Madrid aos 89 minutos com uma cabeçada forte, mas Fedaat Moriki marcou o gol da vitória para os donos da casa aos 90+1 minutos.
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