Vídeo: Barcelona derrota o Atlético com um gol de Lewandowski

O Blugrana aproveita o presente do Real e amplia a vantagem para 7 pontos

O Barcelona decidiu o clássico da 30ª rodada da La Liga com uma vitória dramática sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Riazor Metropolitano.

A partida estava empatada até os últimos momentos, antes de Robert Lewandowski marcar o gol decisivo do Barcelona aos 87 minutos.

A vitória representa um grande impulso para o Barça na corrida pelo título, já que consolidou sua liderança na La Liga com 76 pontos e abriu uma vantagem de 7 pontos sobre o Real Madrid, que perdeu hoje à tarde por 2 a 1 em campo do Real Mallorca, enquanto o Atlético ficou com 57 pontos na quarta posição.

  • A tensão vai aumentando... 10 minutos de loucura

    O Atlético dominou o início da partida com sua habitual pressão física e conseguiu abrir o placar aos 39 minutos, com Giuliano Simeone, que aproveitou um cruzamento preciso de Clément Lenglet para marcar com uma cabeçada forte.

    O Barcelona não deu muito tempo aos Rojiblancos, já que a resposta veio rapidamente aos 42 minutos com um belo gol de Marcus Rashford, que aproveitou um passe decisivo de Dani Olmo e invadiu pela esquerda para empatar o jogo.

    Os últimos minutos do primeiro tempo foram de grande tensão, com cartões amarelos e tentativas de ambos os lados, antes da expulsão de Nicolás González aos 45+7 minutos, e o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

  • Domínio catalão... Pressão constante e chances perdidas

    Com o início do segundo tempo, o Barcelona impôs gradualmente seu ritmo ao jogo, aproveitando as jogadas e a velocidade de Lamine Yamal pela ala direita.

    O Barça tentou construir jogadas a partir da defesa, mas a defesa do Atlético, liderada por Rubén Le Normand e José María Giménez, manteve-se organizada.

    Aos 75 minutos, Yamal lançou um passe longo e profundo, mas a bola foi facilmente defendida pelo goleiro do Atlético, Juan Musso.

    A pressão catalã continuou sem se traduzir em gols, com tentativas de João Cancelo e Ferran Torres que foram defendidas com maestria por Musso.

  • Mudanças decisivas... Flick reforça o meio-campo e o ataque

    Aos 78 minutos, o técnico Hans Flick fez duas substituições para reforçar a equipe: colocou Gavi no lugar de Eric García para dar mais dinamismo ao meio-campo e Robert Lewandowski no lugar de Marcus Rashford, a fim de conferir ao ataque mais experiência e presença na área.

    Essas substituições ocorreram no momento ideal, já que o Barcelona intensificou a pressão em busca do gol da vitória, especialmente com a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid a oito rodadas do fim.

    Aos 81 minutos, o time desperdiçou uma chance certa após um passe de Pedri para Jules Koundé, mas uma intervenção brilhante de Jiménez salvou a situação (com a bandeira de impedimento levantada).

  • O artilheiro Lewandowski

    O jogo explodiu aos 87 minutos com um lance dramático. João Cancelo roubou a bola com habilidade dentro da área e chutou com força de um ângulo fechado; Musso defendeu, mas a bola ricocheteou diretamente no peito de Robert Lewandowski, que não esperava por ela, entrando no gol em um lance em que a “sorte” teve um papel de destaque.

    O Atlético tentou responder aos 84 minutos com um contra-ataque em direção a Alexander Sørloth, mas a chance foi perdida.

    A partida terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 1, confirmando a equipe como líder, apesar da dificuldade da missão fora de casa.

    Este clássico é apenas o primeiro capítulo de uma série de confrontos acirrados entre as duas equipes, que se preparam para um confronto decisivo na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. 

