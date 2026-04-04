Vídeo: Barcelona derrota o Atlético com um gol de Lewandowski

O Barcelona decidiu o clássico da 30ª rodada da La Liga com uma vitória dramática sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Riazor Metropolitano.
A partida estava empatada até os últimos momentos, antes de Robert Lewandowski marcar o gol decisivo do Barcelona aos 87 minutos.
A vitória representa um grande impulso para o Barça na corrida pelo título, já que consolidou sua liderança na La Liga com 76 pontos e abriu uma vantagem de 7 pontos sobre o Real Madrid, que perdeu hoje à tarde por 2 a 1 em campo do Real Mallorca, enquanto o Atlético ficou com 57 pontos na quarta posição.