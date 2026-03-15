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Hellas Verona FC v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Verona x Genoa, as notas do CM

Aprovados e reprovados da prova.

Verona x Genoa 0 x 2, as notas do CM

  • VERONA

    Primeiro tempo bastante controlado, mas depois a defesa cedeu e hoje pareceu muito em apuros. Orban não fez grande coisa na frente, a equipe se salvou por pouco. Agora, a esperança de salvação fica cada vez mais distante.
    Montipò 5: muitas dificuldades hoje e imprecisões, sobretudo nas bolas aéreas e nas saídas preventivas.
    Nelsson 5,5: muitos erros técnicos e pouca precisão nos contra-ataques. 
    Edmundsson 5: deixa o atacante adversário escapar com frequência e não consegue fechar como deveria.
    Valentini 5: dificuldades principalmente nos duelos físicos, é superado na bola aérea em várias ocasiões.
    Oyegoke 4,5: lento e previsível, perde bolas importantes. Substituído já no final do primeiro tempo.(a partir do 1º minuto do segundo tempo, Belghali 5,5: tirando algumas arrancadas nos contra-ataques, muito pouco.)
    Akpa Akpro 6: mostra garra, embora muitas vezes não seja acompanhado pelos companheiros.
    Gagliardini 6: no meio-campo faz o que pode, tentando abrir o jogo e criar algumas jogadas para os atacantes, que, porém, não aproveitam as oportunidades.
    Harroui 5: quando chega ao campo adversário, é sempre muito apressado e pouco preciso nos passes verticais. (a partir dos 20' do segundo tempo, Suslov 5,5: tirando algumas oportunidades no final, pelo resto, pouco se viu.)
    Frese 6: corre muito, às vezes até para os companheiros de ataque. Tenta algumas finalizações de fora da área e pouco mais. (A partir dos 40' do segundo tempo, Sarr: sem nota.)
    Bowie 6: mostra um pouco mais do que o companheiro de ataque. Muito isolado, pouco pode fazer.
    Orban 5: partida totalmente insuficiente e, quando ele falta, o resto da equipe também é afetado. Lento e previsível, é neutralizado pela defesa adversária. (A partir dos 41' do segundo tempo, Mosquera: sem nota)
    Técnico Sammarco 5,5: Verona sempre sofre muito nas jogadas de bola parada e, de maneira geral, na fase defensiva. As substituições servem de pouco.
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  • GÊNOVA

    Após um primeiro tempo de adaptação, no segundo tempo a equipe consegue se impor aos adversários e leva para casa três pontos importantíssimos para a meta da permanência, conquistando também a vitória fora de casa após um longo período.
    Bijlow 6: sofre pouco e é pouco pressionado pelos adversários.
    Marcandalli 6,5: partida sólida, não tem medo de avançar pela sua lateral e faz boa marcação na defesa. 
    Ostigard 7,5: fez realmente uma grande partida. Na defesa, neutralizou Orban e, na área adversária, impôs-se de cabeça para encerrar definitivamente a partida.
    Vasquez 6,5: controlou bem as diversas situações de jogo, com boa organização. 
    Ellertsson 7: um espinho no lado dos atacantes adversários, ele sempre coloca o pé para atrapalhar as jogadas de Bowie e companhia.
    Malinovsky 6: partida de altos e baixos, que no geral pode ser considerada satisfatória. Talvez lhe falte um pouco mais de precisão. (A partir dos 26' do segundo tempo, Amorim 6: entra bem na partida, se destacando nos contra-ataques.)
    Frendrup 6,5: sempre bem no centro da ação, faz a bola circular rapidamente, entendendo-se bem também com os companheiros de linha.
    Messias 7: corre muito, ocupando toda a lateral. Boas suas jogadas no um contra um. Sai exausto. (A partir dos 43' do segundo tempo, Martin: sem nota.)
    Sabelli 5,5: um passo atrás em relação às últimas partidas, um pouco impreciso nos passes. (A partir dos 14' do segundo tempo, Norton-Cuffy 6,5: entra muito bem no jogo, colocando-se à disposição dos companheiros e transformando bem a jogada de defensiva para ofensiva.)
    Colombo 6: boa atitude, no geral satisfatório. (A partir dos 34' do segundo tempo, Ekhator: s.v.)
    Ekuban 5,5: precisava de mais agressividade na frente do gol, um pouco contido e tímido. (A partir dos 15' do segundo tempo, Vitinha 7: entra e decide o jogo em poucos minutos. Um impacto importante hoje, que retribui a confiança do seu treinador.)
    Treinador De Rossi 7: Genoa bem organizado, que sabe sempre o que deve fazer. Do banco, consegue ainda encontrar excelentes substitutos. 

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