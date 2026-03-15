Verona x Genoa, as notas do CM

Após um primeiro tempo de adaptação, no segundo tempo a equipe consegue se impor aos adversários e leva para casa três pontos importantíssimos para a meta da permanência, conquistando também a vitória fora de casa após um longo período.

Bijlow 6: sofre pouco e é pouco pressionado pelos adversários.

Marcandalli 6,5: partida sólida, não tem medo de avançar pela sua lateral e faz boa marcação na defesa.

Ostigard 7,5: fez realmente uma grande partida. Na defesa, neutralizou Orban e, na área adversária, impôs-se de cabeça para encerrar definitivamente a partida.

Vasquez 6,5: controlou bem as diversas situações de jogo, com boa organização.

Ellertsson 7: um espinho no lado dos atacantes adversários, ele sempre coloca o pé para atrapalhar as jogadas de Bowie e companhia.

Malinovsky 6: partida de altos e baixos, que no geral pode ser considerada satisfatória. Talvez lhe falte um pouco mais de precisão. (A partir dos 26' do segundo tempo, Amorim 6: entra bem na partida, se destacando nos contra-ataques.)

Frendrup 6,5: sempre bem no centro da ação, faz a bola circular rapidamente, entendendo-se bem também com os companheiros de linha.

Messias 7: corre muito, ocupando toda a lateral. Boas suas jogadas no um contra um. Sai exausto. (A partir dos 43' do segundo tempo, Martin: sem nota.)

Sabelli 5,5: um passo atrás em relação às últimas partidas, um pouco impreciso nos passes. (A partir dos 14' do segundo tempo, Norton-Cuffy 6,5: entra muito bem no jogo, colocando-se à disposição dos companheiros e transformando bem a jogada de defensiva para ofensiva.)

Colombo 6: boa atitude, no geral satisfatório. (A partir dos 34' do segundo tempo, Ekhator: s.v.)

Ekuban 5,5: precisava de mais agressividade na frente do gol, um pouco contido e tímido. (A partir dos 15' do segundo tempo, Vitinha 7: entra e decide o jogo em poucos minutos. Um impacto importante hoje, que retribui a confiança do seu treinador.)

Treinador De Rossi 7: Genoa bem organizado, que sabe sempre o que deve fazer. Do banco, consegue ainda encontrar excelentes substitutos.

