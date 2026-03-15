Verona x Genoa 0 x 2, as notas do CM
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Verona x Genoa, as notas do CM
VERONAPrimeiro tempo bastante controlado, mas depois a defesa cedeu e hoje pareceu muito em apuros. Orban não fez grande coisa na frente, a equipe se salvou por pouco. Agora, a esperança de salvação fica cada vez mais distante.
Montipò 5: muitas dificuldades hoje e imprecisões, sobretudo nas bolas aéreas e nas saídas preventivas.
Nelsson 5,5: muitos erros técnicos e pouca precisão nos contra-ataques.
Edmundsson 5: deixa o atacante adversário escapar com frequência e não consegue fechar como deveria.
Valentini 5: dificuldades principalmente nos duelos físicos, é superado na bola aérea em várias ocasiões.
Oyegoke 4,5: lento e previsível, perde bolas importantes. Substituído já no final do primeiro tempo.(a partir do 1º minuto do segundo tempo, Belghali 5,5: tirando algumas arrancadas nos contra-ataques, muito pouco.)
Akpa Akpro 6: mostra garra, embora muitas vezes não seja acompanhado pelos companheiros.
Gagliardini 6: no meio-campo faz o que pode, tentando abrir o jogo e criar algumas jogadas para os atacantes, que, porém, não aproveitam as oportunidades.
Harroui 5: quando chega ao campo adversário, é sempre muito apressado e pouco preciso nos passes verticais. (a partir dos 20' do segundo tempo, Suslov 5,5: tirando algumas oportunidades no final, pelo resto, pouco se viu.)
Frese 6: corre muito, às vezes até para os companheiros de ataque. Tenta algumas finalizações de fora da área e pouco mais. (A partir dos 40' do segundo tempo, Sarr: sem nota.)
Bowie 6: mostra um pouco mais do que o companheiro de ataque. Muito isolado, pouco pode fazer.
Orban 5: partida totalmente insuficiente e, quando ele falta, o resto da equipe também é afetado. Lento e previsível, é neutralizado pela defesa adversária. (A partir dos 41' do segundo tempo, Mosquera: sem nota)
Técnico Sammarco 5,5: Verona sempre sofre muito nas jogadas de bola parada e, de maneira geral, na fase defensiva. As substituições servem de pouco.
GÊNOVA
Após um primeiro tempo de adaptação, no segundo tempo a equipe consegue se impor aos adversários e leva para casa três pontos importantíssimos para a meta da permanência, conquistando também a vitória fora de casa após um longo período.
Bijlow 6: sofre pouco e é pouco pressionado pelos adversários.
Marcandalli 6,5: partida sólida, não tem medo de avançar pela sua lateral e faz boa marcação na defesa.
Ostigard 7,5: fez realmente uma grande partida. Na defesa, neutralizou Orban e, na área adversária, impôs-se de cabeça para encerrar definitivamente a partida.
Vasquez 6,5: controlou bem as diversas situações de jogo, com boa organização.
Ellertsson 7: um espinho no lado dos atacantes adversários, ele sempre coloca o pé para atrapalhar as jogadas de Bowie e companhia.
Malinovsky 6: partida de altos e baixos, que no geral pode ser considerada satisfatória. Talvez lhe falte um pouco mais de precisão. (A partir dos 26' do segundo tempo, Amorim 6: entra bem na partida, se destacando nos contra-ataques.)
Frendrup 6,5: sempre bem no centro da ação, faz a bola circular rapidamente, entendendo-se bem também com os companheiros de linha.
Messias 7: corre muito, ocupando toda a lateral. Boas suas jogadas no um contra um. Sai exausto. (A partir dos 43' do segundo tempo, Martin: sem nota.)
Sabelli 5,5: um passo atrás em relação às últimas partidas, um pouco impreciso nos passes. (A partir dos 14' do segundo tempo, Norton-Cuffy 6,5: entra muito bem no jogo, colocando-se à disposição dos companheiros e transformando bem a jogada de defensiva para ofensiva.)
Colombo 6: boa atitude, no geral satisfatório. (A partir dos 34' do segundo tempo, Ekhator: s.v.)
Ekuban 5,5: precisava de mais agressividade na frente do gol, um pouco contido e tímido. (A partir dos 15' do segundo tempo, Vitinha 7: entra e decide o jogo em poucos minutos. Um impacto importante hoje, que retribui a confiança do seu treinador.)
Treinador De Rossi 7: Genoa bem organizado, que sabe sempre o que deve fazer. Do banco, consegue ainda encontrar excelentes substitutos.