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Brasileiros Libertadores 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Vencedores e Perdedores: os brasileiros nas oitavas de final da Libertadores

Especiais e Opinião
Copa Libertadores
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Fluminense
Corinthians
Mirassol

Sorteio coloca gigantes frente a frente e abre caminho favorável para alguns brasileiros no mata-mata continental

A Libertadores entrou definitivamente em clima de decisão. O sorteio das oitavas de final definiu os confrontos e o chaveamento até a grande final, marcada para Montevidéu, e trouxe cenários bem distintos para os clubes brasileiros.

Enquanto alguns ganharam adversários considerados acessíveis e podem sonhar com uma trajetória longa no torneio, outros terão de sobreviver a confrontos duríssimos logo na primeira fase eliminatória.

O principal destaque ficou para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, único confronto brasileiro das oitavas, garantindo a eliminação precoce de um dos favoritos ao título. Em contrapartida, Palmeiras e Fluminense aparecem entre os times que saíram mais satisfeitos do sorteio. Já o Mirassol terá pela frente um dos desafios mais complicados possíveis para quem estreia em mata-matas continentais.

A seguir, a GOAL te conta os vencedores e os perdedores do sorteio das oitavas de final da Libertadores...

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  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    VENCEDOR - Palmeiras

    Entre os brasileiros, o Palmeiras talvez tenha sido o maior vencedor do sorteio. O adversário será o Cerro Porteño, equipe tradicional do Paraguai, mas tecnicamente inferior ao elenco comandado por Abel Ferreira.

    Além do confronto considerado acessível, o Verdão ainda caiu em um lado de chaveamento sem outros gigantes brasileiros até uma eventual semifinal. A experiência recente em Libertadores também pesa a favor.

    As equipes já se enfrentaram nesta edição da competição e, mesmo com um empate e uma vitória dos paraguaios no Brasil, o Cerro é considerado um adversário mais tranquilo para o Alviverde.

    Com um elenco acostumado a jogos grandes e mata-matas continentais, o Palmeiras entra nas oitavas com amplo favoritismo e pressão para confirmar o status de candidato ao título.

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  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES - Flamengo e Cruzeiro

    O pior cenário possível para o futebol brasileiro aconteceu justamente no confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Além de eliminar um representante do país logo nas oitavas, o duelo coloca frente a frente dois times que aparecem entre os candidatos ao título.

    Do lado flamenguista, pesa a experiência recente em Libertadores e a força ofensiva do elenco. Já o Cruzeiro chega embalado por uma campanha sólida e por um time competitivo em jogos grandes.

    O chaveamento também aumenta o drama: quem avançar ganha moral para o restante da competição, mas terá desgaste elevado logo no início do mata-mata. Para o Brasil, o saldo inevitavelmente será negativo, já que um dos favoritos dará adeus cedo demais.

  • FBL-LIBERTADORES-FLUMINENSE-GUAIRAAFP

    VENCEDOR - Fluminense

    O Fluminense também recebeu um adversário que, em tese, permite otimismo. O time carioca encara o Independiente Rivadavia, da Argentina, estreante na competição e sem o mesmo peso internacional dos grandes clubes do país.

    Ainda assim, o confronto exige atenção. Já que as equipes já se enfrentaram na fase de grupos, com um empate e uma vitória para o Rivadavia. Além disso, times argentinos costumam crescer em mata-mata continental, especialmente jogando em casa. Mesmo assim, o Tricolor aparece como favorito pelo elenco mais qualificado e pela experiência acumulada nas últimas campanhas internacionais.

    Se confirmar a classificação, o Flu pode encontrar um caminho relativamente equilibrado até as semifinais.

  • Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    PERDEDOR - Corinthians

    O Corinthians não teve vida fácil no sorteio. O adversário será o Rosario Central, tradicional equipe argentina conhecida pela força atuando em casa, pela pressão de seu estádio e que conta com o astro Di María em seu elenco.

    Embora o elenco paulista tenha qualidade para competir em igualdade, o confronto é daqueles em que detalhes fazem diferença. O Timão precisará sobreviver ao ambiente hostil em Rosario e evitar erros defensivos para seguir vivo.

    O peso da camisa corintiana em torneios sul-americanos pode equilibrar a disputa, mas o sorteio certamente esteve longe de ser confortável.

  • FBL-LIBERTADORES-ALWAYS-MIRASSOLAFP

    PERDEDOR - Mirassol

    A Libertadores reservou um enorme desafio ao Mirassol. A equipe paulista enfrentará a LDU, adversária extremamente tradicional no torneio e que costuma ser fortíssima em Quito por causa da altitude.

    Mesmo vivendo um momento histórico, o Mirassol aparece como um dos brasileiros em situação mais complicada nas oitavas. A falta de experiência internacional pode pesar justamente diante de um clube acostumado a decisões continentais.

    Na fase de grupos, as equipes já se enfrentaram, com uma vitória para cada lado.

    Para avançar, o time paulista precisará construir vantagem em casa e tentar sobreviver ao jogo no Equador. Uma das tarefas mais difíceis da competição sul-americana.