Vencedores e Perdedores: os brasileiros nas oitavas de final da Libertadores

A Libertadores entrou definitivamente em clima de decisão. O sorteio das oitavas de final definiu os confrontos e o chaveamento até a grande final, marcada para Montevidéu, e trouxe cenários bem distintos para os clubes brasileiros.

Enquanto alguns ganharam adversários considerados acessíveis e podem sonhar com uma trajetória longa no torneio, outros terão de sobreviver a confrontos duríssimos logo na primeira fase eliminatória.

O principal destaque ficou para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, único confronto brasileiro das oitavas, garantindo a eliminação precoce de um dos favoritos ao título. Em contrapartida, Palmeiras e Fluminense aparecem entre os times que saíram mais satisfeitos do sorteio. Já o Mirassol terá pela frente um dos desafios mais complicados possíveis para quem estreia em mata-matas continentais.

A seguir, a GOAL te conta os vencedores e os perdedores do sorteio das oitavas de final da Libertadores...