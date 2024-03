Vasco avalia contratação de Admar Lopes, diretor esportivo do Bourdeax

Português é um dos nomes que está na lista do clube para assumir cargo deixado por Alexandre Mattos

No mercado da bola em busca de um novo diretor executivo de futebol, o Vasco avalia a contratação de Admar Lopes, dirigente do Bordeaux, da França. Segundo sabe a GOAL, representantes da 777 Partners já tiveram contato com o estafe do português.

Ainda segundo soube a reportagem, Admar Lopes não é o único nome que vem conversando com o Vasco. Há pelo menos mais dois profissionais na mira. Há um processo interno criterioso, especialmente depois dos problemas com Alexandre Mattos, que ficou apenas 100 dias no cargo.