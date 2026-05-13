Os uniformes da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 chegam com uma nova identidade, apostando na narrativa cultural sem deixar de lado a estética clean e moderna que os torcedores esperam da adidas. A nova coleção inspira-se fortemente na paisagem do país — especialmente nas extensas dunas do Saara —, conferindo à camisa titular um visual inconfundivelmente argelino, sem cair no excesso de detalhes.

Com detalhes em verde ousado, texturas refinadas e referências bem pensadas à tradição, os uniformes buscam conectar jogadores e torcedores a um sentimento compartilhado de pertencimento enquanto se preparam para a jornada à América do Norte.

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