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adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Argélia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

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Argélia
Copa do Mundo

As listras do Saara e os detalhes em verde vivo são os destaques do lançamento do uniforme da Argélia para a Copa do Mundo

Os uniformes da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 chegam com uma nova identidade, apostando na narrativa cultural sem deixar de lado a estética clean e moderna que os torcedores esperam da adidas. A nova coleção inspira-se fortemente na paisagem do país — especialmente nas extensas dunas do Saara —, conferindo à camisa titular um visual inconfundivelmente argelino, sem cair no excesso de detalhes.

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Com detalhes em verde ousado, texturas refinadas e referências bem pensadas à tradição, os uniformes buscam conectar jogadores e torcedores a um sentimento compartilhado de pertencimento enquanto se preparam para a jornada à América do Norte.

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Loja: Uniformes da Argélia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da Argélia

    A camisa titular é inspirada nas dunas de areia do deserto argelino, apresentando um padrão de listras em bege e branco que evoca o terreno ondulado. Um acabamento em verde vivo na gola e nos ombros acrescenta um contraste vibrante, alinhando o design às cores da bandeira nacional.

    Como um toque cultural especial, a palavra “Argélia” aparece em escrita árabe na parte de trás do pescoço, ligando a camisa diretamente à sua herança. O uso dessas texturas naturais e escolhas de cores pela Adidas reflete tanto a tradição quanto o lugar, um uniforme que parece genuinamente enraizado em casa. Os torcedores podem comprar a camisa titular, com versões réplicas geralmente custando cerca de £ 85, enquanto a versão autêntica dos jogadores custa £ 120.

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    Uniforme de visitante da Argélia

    Inspirada nas cores vibrantes dos desertos rochosos e dos oásis exuberantes espalhados pela Argélia, a camisa de visitante apresenta listras verticais verdes intercaladas sobre um verde escuro marcante, refletindo as paisagens únicas e a paleta de cores tradicional do país. A palavra “ALGERIA” está orgulhosamente inscrita em árabe na parte de trás do pescoço, ligando a equipe à sua terra natal nesta jornada pela Copa do Mundo.

    Os torcedores podem adquirir a camisa de visitante, com réplicas geralmente custando cerca de £ 85, enquanto a versão autêntica dos jogadores custa £ 120.

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