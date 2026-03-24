"Uma vergonha total": o Real Madrid teria examinado a perna errada de Kylian Mbappé

No entanto, devido a dores persistentes, Mbappé procurou uma segunda opinião em Paris, sua antiga cidade de residência, e, em seguida, optou por uma abordagem diferente para sua recuperação, em conjunto com um especialista em joelhos. Entretanto, o ex-jogador do PSG já voltou a pisar no gramado.

Além disso, a avaliação incorreta em Madri teria deixado Mbappé “furioso”. Conforme noticiado peloThe Athletic na terça-feira, a equipe médica cometeu um erro embaraçoso: examinou a perna errada do francês na ressonância magnética — e, naturalmente, deu sinal verde após não terem sido detectados problemas.

O diagnóstico errado teria sido, então, um fator decisivo para a demissão da equipe médica no início do ano. Em consequência disso, após sua demissão no final de 2023, o Dr. Niko Mihic foi novamente contratado como chefe, depois que a equipe havia sido reorganizada apenas no verão passado. Mudanças de pessoal no departamento médico do Real não são, de forma alguma, uma raridade, assim que os responsáveis reclamam de um número excessivo de lesões. Além de Mbappé, nas últimas semanas também faltaram, entre outros, Jude Bellingham e Álvaro Carreras.

Nesse sentido, o repórter da RMC Daniel Riolo usou palavras drásticas no programa “L’After Foot”. “Para o Real, é uma vergonha absoluta o que aconteceu. (...) Esse erro de diagnóstico poderia ter sido muito mais grave, pois Mbappé demorou muito para descobrir o que havia de errado com ele. Ele continuou em atividade, chegou até a disputar alguns jogos sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele poderia ter destruído o joelho.” Um programa especial de fortalecimento muscular, que ele elaborou com o referido especialista em joelhos de Paris, acabou sendo a virada.