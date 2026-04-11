"Uma fantasia impossível"... Mbappé acaba com o prestígio do Real Madrid

Aumenta a polêmica nos bastidores do Real Madrid sobre o impacto do retorno de Kylian Mbappé nos resultados da equipe, diante da queda no desempenho e nos resultados desde que o astro francês recuperou sua vaga de titular.

O clube real atravessa um período difícil, após não ter conseguido vencer em três partidas consecutivas com Mbappé como titular, o que abriu espaço para questionamentos sem precedentes sobre o grau de integração do jogador no sistema da equipe.

O jornal Sport, em uma reportagem detalhada, destacou o “impacto negativo” do jogador francês no sistema do time real.