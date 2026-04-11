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mbappe(C)Getty Images

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"Uma fantasia impossível"... Mbappé acaba com o prestígio do Real Madrid

K. Mbappe
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O Real Madrid está passando por um momento difícil

Aumenta a polêmica nos bastidores do Real Madrid sobre o impacto do retorno de Kylian Mbappé nos resultados da equipe, diante da queda no desempenho e nos resultados desde que o astro francês recuperou sua vaga de titular.

O clube real atravessa um período difícil, após não ter conseguido vencer em três partidas consecutivas com Mbappé como titular, o que abriu espaço para questionamentos sem precedentes sobre o grau de integração do jogador no sistema da equipe.

O jornal Sport, em uma reportagem detalhada, destacou o “impacto negativo” do jogador francês no sistema do time real.

  • O retorno de Mbappé = a derrota do Real Madrid

    O jornal destacou que, desde o retorno de Mbappé ao time titular, o Real Madrid não conseguiu conquistar nenhuma vitória, tendo o time sofrido duas derrotas e empatado uma vez, em uma sequência de resultados que causou preocupação entre a torcida.

    A questão não se limitou apenas aos resultados, mas se estendeu aos números individuais do astro francês, que marcou apenas um gol nos últimos 7 jogos, um número que não reflete sua posição como um dos atacantes mais perigosos do mundo.

    As estatísticas indicam que os últimos quatro jogos em que Mbappé foi titular terminaram com três derrotas e um empate, o que intensificou as críticas dirigidas a ele, especialmente por ter desperdiçado chances decisivas em partidas importantes.

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  • O time brilha na sua ausência

    A ironia que alimentou ainda mais a polêmica foi o fato de que uma das melhores fases do Real Madrid nesta temporada ocorreu justamente na ausência de Mbappé, devido a uma lesão.

    Durante esse período, a equipe apresentou atuações sólidas contra o Manchester City, o Elche e até mesmo no clássico contra o Atlético de Madrid, onde parecia mais equilibrada e coesa, o que devolveu a esperança aos torcedores de que o time pudesse disputar todos os títulos.

    Embora os resultados não tenham sido totalmente perfeitos, o desempenho coletivo da equipe foi mais convincente, em comparação com o que a equipe apresenta na presença do astro francês.

  • Falta de entrosamento com Vinícius Júnior

    O jornal considerou que uma das principais críticas dirigidas a Mbappé é a falta de entrosamento com Vinícius Júnior, seu suposto parceiro na liderança do ataque do Real Madrid nos próximos anos.

    E explicou que, apesar da excelente relação entre os jogadores fora de campo, a sintonia dentro do gramado parece estar faltando, já que a dupla se sobrepõe nas mesmas áreas, o que afeta negativamente a eficácia do ataque.

    Além disso, o estilo de jogo de Mbappé, baseado na retenção da bola e nas jogadas individuais, às vezes causa uma desaceleração no ritmo dos ataques, o que entra em conflito com a natureza coletiva do time.

  • Imagina o impossível

    O renomado jornal destacou que a presença de Mbappé não afeta apenas o setor ofensivo, mas se estende a todo o sistema, já que seu estilo impõe mudanças táticas que perturbam o equilíbrio da equipe.

    Ela destacou que o jogador também é criticado, por sua própria admissão, pela limitação de suas funções defensivas, o que coloca pressão adicional sobre seus companheiros, especialmente em jogos importantes que exigem total comprometimento coletivo.

    Ela observou que, com a repetição desses problemas, começou a se formar a convicção entre uma parte da torcida de que o time não apresenta seu melhor desempenho com a presença de Mbappé, algo que era impossível imaginar há apenas dois anos.

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