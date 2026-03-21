"Um profissional exemplar": o BVB renova contrato com um titular

"Emre é o nosso capitão e um profissional exemplar. Ele é um líder, dá o exemplo e está sempre a serviço da equipe", afirmou o diretor esportivo Lars Ricken: "Não foi à toa que, logo após sua grave lesão, afirmamos imediatamente que queríamos continuar apoiando-o, pois ele é um elemento fundamental para o Borussia Dortmund."

“Sabemos da importância de Can no vestiário e da experiência que ele traz para a nossa equipe”, acrescentou o diretor esportivo Sebastian Kehl.