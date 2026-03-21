O Borussia Dortmund apoia Emre Can neste momento difícil e renova o contrato com seu capitão, que está lesionado, por mais um ano, até 2027. O BVB anunciou a notícia na manhã de sábado, poucas horas antes da partida da Bundesliga contra o Hamburger SV (18h30/Sky).
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"Um profissional exemplar": o BVB renova contrato com um titular
"Emre é o nosso capitão e um profissional exemplar. Ele é um líder, dá o exemplo e está sempre a serviço da equipe", afirmou o diretor esportivo Lars Ricken: "Não foi à toa que, logo após sua grave lesão, afirmamos imediatamente que queríamos continuar apoiando-o, pois ele é um elemento fundamental para o Borussia Dortmund."
“Sabemos da importância de Can no vestiário e da experiência que ele traz para a nossa equipe”, acrescentou o diretor esportivo Sebastian Kehl.
Emre Can é capitão do BVB desde 2023
Can (32), capitão do BVB desde o verão de 2023, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico da Bundesliga contra o Bayern de Munique (2 a 3), no final de fevereiro. Desde sua transferência da Juventus de Turim para o Dortmund em 2020 (por 25 milhões de euros), ele disputou 220 partidas oficiais pelo BVB, nas quais marcou um total de 23 gols.
Can disse que gostaria de “agradecer sinceramente” pelo apoio do clube: “Meu objetivo é me recuperar o mais rápido possível, voltar a jogar ao lado dos meus companheiros e ter sucesso com o clube.”
Esses contratos expiram no BVB em 2026
Jogador Posição Idade Niklas Süle Defesa 30 anos Salih Özcan Meio-campo 28 anos Julian Brandt Meio-campista 29 anos