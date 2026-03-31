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Neymar 2010Getty Images
Luis Felipe Gonçalves

Último encontro entre Santos e Remo teve goleada e dois gols de Neymar

Neymar
Santos x Remo
Santos
Remo
Brasileirão

Camisa 10 reencontra rival de 16 anos atrás e guarda lembranças marcantes de uma noite histórica

O Santos recebe o Remo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes voltam a se enfrentar após 16 anos, e o último encontro traz ótimas recordações para o Peixe, especialmente para o camisa 10.

Santos e Remo se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, em duelo disputado no Mangueirão, o time paulista goleou por 4 a 0, com atuação de gala de Neymar, que marcou dois gols e ainda deu duas assistências para André.

Com o resultado, o Santos garantiu a classificação sem a necessidade do jogo de volta. A vitória serviu como impulso para a campanha que terminaria com o título, o único da Copa do Brasil na história do clube.

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  • Neymar 2010Getty Images

    Como foi o jogo?

    O Santos abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Neymar. O craque recebeu passe de Marquinhos e finalizou no canto do goleiro Adriano.

    Ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, Neymar fez grande jogada individual pela direita, invadiu a área, driblou a marcação e o goleiro antes de servir André, que apenas completou para as redes.

    No segundo tempo, logo aos três minutos, o camisa 10 voltou a brilhar como garçom. Após passe de Arouca, encontrou André dentro da área para marcar o terceiro gol santista.

    O quarto gol saiu aos 36 minutos. Maikon Leite sofreu pênalti, e Neymar, com paradinha, converteu e fechou a goleada.

    O segundo gol do craque naquela noite teve valor simbólico: foi o gol de número 11.500 da história do Santos.

    A partida ainda teve um momento curioso. Após marcar o primeiro gol, Neymar e seus companheiros, conhecidos pelas comemorações com dancinhas, ficaram imóveis em campo, em uma provocação bem-humorada.

    "Foi uma comemoração tipo estátua. Agora, não podem falar que era dança, pois eu imitei uma estátua", disse o atacante ainda no intervalo.

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  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cenário atual

    O duelo contra o Remo ganha contornos decisivos para o Santos. Com sete pontos em oito jogos, a equipe ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro, apenas uma acima da zona de rebaixamento.

    O cenário preocupa ainda mais pelo fato de o Peixe ter dois jogos a mais que o Botafogo, primeiro time dentro do Z-4, com seis pontos.

    A equipe não vence há quatro partidas. O último triunfo foi diante do Vasco da Gama, no dia 26 de fevereiro. Desde então, são três empates, contra Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, e uma derrota para o Internacional, resultado que culminou na saída de Juan Pablo Vojvoda.

    Neymar não atuou no empate diante do Cruzeiro, preservado por controle de carga, mas deve retornar ao time titular justamente no reencontro com o Remo, correndo contra o tempo em sua jornada para a Copa do Mundo.

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