Último encontro entre Santos e Remo teve goleada e dois gols de Neymar

O Santos recebe o Remo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes voltam a se enfrentar após 16 anos, e o último encontro traz ótimas recordações para o Peixe, especialmente para o camisa 10.

Santos e Remo se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, em duelo disputado no Mangueirão, o time paulista goleou por 4 a 0, com atuação de gala de Neymar, que marcou dois gols e ainda deu duas assistências para André.

Com o resultado, o Santos garantiu a classificação sem a necessidade do jogo de volta. A vitória serviu como impulso para a campanha que terminaria com o título, o único da Copa do Brasil na história do clube.