A trajetória de Adriano Imperador: do auge em Itália e seleção ao drama que abreviou sua carreira

Um fenômeno e um desastre ao mesmo tempo; a carreira do atacante foi uma montanha-russa de emoções

Apelidado de "Imperador", Adriano deveria ser o herdeiro do trono de Ronaldo no Brasil, especialmente quando seguiu os passos do "Fenômeno" ao ingressar na Inter de Milão. Em certo momento, o carioca parecia estar a caminho de lugares altos na história, mas por muitas razões essa coroa se tornou pesada demais para a cabeça do atacante e sua passagem pela Europa se transformou em desastre.

Ele pode ter conquistado dois títulos da Série A italiana, uma Coppa Itália e uma Supercoppa Italiana com a Inter, Campeonatos Brasileiros com Flamengo e Corinthians e até mesmo a Copa América com o Brasil, mas, ao que tudo indica, Adriano não correspondeu às grandes expectativas depositadas nele.

Tragédias pessoais, lutas contra o álcool e uma série de lesões contribuíram para a prematura aposentadoria de um atacante que um dia foi capaz de feitos impressionantes no campo. Após retornar ao Brasil, sua carreira desmoronou com uma passagem bizarra pelos Estados Unidos, onde jogou apenas uma partida antes de se pendurar as chuteiras de vez.

Sua carreira foi uma luz que brilhou com intensidade dupla, mas por um tempo menor que a de muitos outros, e por essas belas memórias com as quais nos presenteou, ele permanece sendo uma figura querida; um daqueles personagens que as ruas jamais esquecerão.

