Torino, Zapata será liberado no verão? A cláusula e o plano da empresa

Duvan, que está prestes a completar 35 anos, renovou seu contrato com o Toro em abril de 2025, e o prazo foi estendido de 2026 para 2027, com um salário elevado de 2,5 milhões líquidos, ou seja, 5 milhões brutos. A decisão foi tomada na época por Urbano Cairo e Davide Vagnati e aprovada pelo técnico Paolo Vanoli. Como lembra o jornal torinês, tratava-se de uma renovação que era também uma mensagem para o grupo, para o vestiário: foi dada confiança a um atacante que, naquele momento, se encontrava em uma situação difícil. Na verdade, ele ainda não havia se recuperado da grave lesão no ligamento cruzado anterior, no menisco medial e no menisco lateral.

Deixando a lesão para trás, aquele que se tornou o novo capitão do Torino vinha de uma excelente temporada com 12 gols e 4 assistências em 35 partidas, mas nas seguintes – as pós-lesão – não conseguiu repetir o feito, marcando apenas 5 gols em dois anos, um saldo muito baixo para alguém que ostenta 126 gols na Série A e cujo futuro no Torino pode agora estar em risco devido a uma cláusula de rescisão.