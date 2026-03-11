Nuvens no horizonte sobre o futuro de Duvan Zapata no Torino. Apesar de ter renovado o contrato até 2027, o atacante colombiano não tem certeza se permanecerá no clube após mais uma temporada abaixo das expectativas.
Traduzido por
Torino, Zapata será liberado no verão? A cláusula e o plano da empresa
A CLÁUSULA NO CONTRATO DE DUVAN ZAPATA
Haveria uma cláusula no novo acordo com o atacante que permite ao clube de Urbano Cairo rescindir o contrato do ex-jogador do Napoli. A informação foi divulgada pelo Tuttosport, segundo o qual, no final do campeonato, em maio, o Torino poderá e deverá tomar uma decisão sobre Zapata. Será uma escolha que o jornal define como “autônoma e unilateral”. Caso o Toro opte por rescindir o contrato do jogador, com um ano de antecedência do vencimento, deverá pagar uma multa de um milhão. Caberá ao presidente e ao novo diretor esportivo Petrachi tomar uma decisão que daria continuidade ao plano de contenção da folha salarial, economizando cerca de 3 milhões brutos do seu salário. Segundo o Tuttosport, a decisão ainda não foi tomada e foi adiada para maio, após o término do campeonato, tanto no caso de manutenção do Torino na série A quanto no infeliz caso de rebaixamento.
A CARREIRA E O SALÁRIO
Duvan, que está prestes a completar 35 anos, renovou seu contrato com o Toro em abril de 2025, e o prazo foi estendido de 2026 para 2027, com um salário elevado de 2,5 milhões líquidos, ou seja, 5 milhões brutos. A decisão foi tomada na época por Urbano Cairo e Davide Vagnati e aprovada pelo técnico Paolo Vanoli. Como lembra o jornal torinês, tratava-se de uma renovação que era também uma mensagem para o grupo, para o vestiário: foi dada confiança a um atacante que, naquele momento, se encontrava em uma situação difícil. Na verdade, ele ainda não havia se recuperado da grave lesão no ligamento cruzado anterior, no menisco medial e no menisco lateral.
Deixando a lesão para trás, aquele que se tornou o novo capitão do Torino vinha de uma excelente temporada com 12 gols e 4 assistências em 35 partidas, mas nas seguintes – as pós-lesão – não conseguiu repetir o feito, marcando apenas 5 gols em dois anos, um saldo muito baixo para alguém que ostenta 126 gols na Série A e cujo futuro no Torino pode agora estar em risco devido a uma cláusula de rescisão.