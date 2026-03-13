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Simeone Torino ParmaGetty Images

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Torino x Parma, notas do CM: Simeone e Vlasic, que dupla! Pellegrino decide o jogo

As notas dos jogos antecipados da 29ª rodada.

TORINO

O Torino, após um primeiro tempo com algumas dificuldades, impôs-se de forma incontestável sobre o adversário na segunda etapa e conquistou uma vitória mais do que merecida. Os melhores em campo foram Vlasic e Simeona, enquanto, vindo do banco, voltamos a ver o Zapata dos velhos tempos.

Paleari 6: alguns erros no gol sofrido, mas, fora isso, sua atuação foi satisfatória.

Coco 6: fez boa marcação na fase defensiva, fechando bem os espaços e se esticando também na fase de contra-ataque.

Ismajli 6,5: marcou bem Oristanio, ajudando também na lateral.

Ebosse 6: no primeiro tempo, alguns problemas contra Pellegrino, enquanto no segundo tempo consegue encontrar melhor o ritmo do jogo.

(a partir dos 48' do segundo tempo, Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: partida satisfatória no geral, bem integrado ao jogo.

Ilkhan 7: marca seu primeiro gol e faz uma partida convincente.

(a partir dos 30' do segundo tempo, Prati 6: boa entrada em campo, ajuda bem na fase defensiva.)

Gineitis 6: partida, no geral, satisfatória; talvez pudesse ter ousado em jogadas mais elaboradas.

Obrador 6,5: joga aberto pela esquerda, dando boa contribuição na sobreposição a C. Adams.

Vlasic 7,5: Líder no meio-campo, forma uma boa barreira na fase de recuo e sai em contra-ataque muito rápido na vertical. Sempre extremamente valioso para o jogo da equipe.

(a partir dos 48' do segundo tempo, Anjorin: sem nota)

Adams 7: partida de grande intensidade. Sempre no centro da ação, recupera muitas bolas e faz a equipe sair bem no contra-ataque. Coroa sua atuação com uma assistência perfeita para o terceiro gol.

(a partir dos 17' do segundo tempo, Zapata 7: finalmente uma partida convincente do atacante, que mostra toda a sua força com um belíssimo gol de longe.)

Simeone 7,5: sempre perigoso no ataque, primeiro abre o placar e depois faz uma grande jogada na ocasião do terceiro gol, confirmando a excelente forma física do jogador.

(aos 30' do segundo tempo, Kulenovic 6,5: entrou bem no jogo, mostrando-se perigoso poucos minutos após entrar em campo com um excelente chute a gol.)

Técnico: D'Aversa 7: O Toro vence e convence. Após um primeiro tempo de altos e baixos, no segundo tempo assume o domínio total do campo e se impõe com garra sobre o adversário. Do banco, D'Aversa escalou um Zapata em grande forma e um Kulenovic em boa fase.

  • PARMA

    Os visitantes, após um bom primeiro tempo, entraram em colapso físico no segundo tempo e saíram com uma derrota retumbante. Muitas dificuldades para toda a defesa, enquanto no ataque se destacou um bom Pellegrino.

    Suzuki 5: partida certamente nada fácil para ele após a longa lesão. No primeiro tempo, ele sofreu jogadas por baixo das pernas, enquanto no segundo tempo recebeu bolas de todos os lados.

    Delprato 5,5: partida que foi perdendo intensidade, principalmente no segundo tempo. Com dificuldades sobretudo na leitura defensiva; nas jogadas de contra-ataque, alternou boas jogadas com erros evitáveis.

    Troilo 5: dificuldades principalmente em marcar Simeone. Distâncias muito grandes que permitem aos adversários jogarem com todo o tempo possível.

    (a partir dos 18' do segundo tempo, Valenti 5: toca em pouquíssimas bolas e as que joga são frequentemente perdidas ou recuperadas pelos companheiros.)

    Circati 5: lento nas marcações, muitas vezes chega atrasado e não é preciso nos passes aos companheiros na fase de contra-ataque.

    Cremaschi: sem nota

    (a partir dos 11' do 1º tempo, Britschgi 5,5: não convence totalmente em sua atuação, bastante contido, não entra realmente no ritmo do jogo.)

    (a partir dos 33' do segundo tempo, Ondrejka: sem nota)

    Ordonez 5,5: no primeiro tempo tenta criar algumas boas jogadas, sobretudo entre as linhas, mas no segundo tempo desaparece do campo.

    (a partir dos 18' do segundo tempo, Oristanio 5: seus movimentos são frequentemente confusos, sem uma contribuição real para a jogada ofensiva.)

    Keita 4,5: azarado na ocasião do gol contra; fora isso, muito esforço, sobretudo nas contra-ataques rápidas dos companheiros.

    (a partir dos 18' do segundo tempo, Estevez 6: boa entrada em campo, embora pouco apoiado pelos companheiros.)

    Sorensen 5,5: sempre lhe falta a precisão necessária para finalizar bem a jogada. Muito afetado.

    Valeri 5,5: primeiro tempo mais ativo, enquanto no segundo tempo se perdeu um pouco, como o resto da equipe, perdendo bolas importantes.

    Strefezza 6: na fase ofensiva, tenta criar jogadas, inclusive marcando o adversário.

    Pellegrino 6,5: certamente o melhor da equipe. Marca o gol do empate momentâneo, enquanto no restante do jogo joga sempre bem com o corpo e se torna perigoso na área adversária.

    Técnico: Cuesta 5: O Parma entrou em colapso físico no segundo tempo. As substituições talvez devessem ter sido feitas antes, embora, no geral, não tenham proporcionado a reviravolta que se esperava.

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