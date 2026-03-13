TORINO

O Torino, após um primeiro tempo com algumas dificuldades, impôs-se de forma incontestável sobre o adversário na segunda etapa e conquistou uma vitória mais do que merecida. Os melhores em campo foram Vlasic e Simeona, enquanto, vindo do banco, voltamos a ver o Zapata dos velhos tempos.

Paleari 6: alguns erros no gol sofrido, mas, fora isso, sua atuação foi satisfatória.

Coco 6: fez boa marcação na fase defensiva, fechando bem os espaços e se esticando também na fase de contra-ataque.

Ismajli 6,5: marcou bem Oristanio, ajudando também na lateral.

Ebosse 6: no primeiro tempo, alguns problemas contra Pellegrino, enquanto no segundo tempo consegue encontrar melhor o ritmo do jogo.

(a partir dos 48' do segundo tempo, Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: partida satisfatória no geral, bem integrado ao jogo.

Ilkhan 7: marca seu primeiro gol e faz uma partida convincente.

(a partir dos 30' do segundo tempo, Prati 6: boa entrada em campo, ajuda bem na fase defensiva.)

Gineitis 6: partida, no geral, satisfatória; talvez pudesse ter ousado em jogadas mais elaboradas.

Obrador 6,5: joga aberto pela esquerda, dando boa contribuição na sobreposição a C. Adams.

Vlasic 7,5: Líder no meio-campo, forma uma boa barreira na fase de recuo e sai em contra-ataque muito rápido na vertical. Sempre extremamente valioso para o jogo da equipe.

(a partir dos 48' do segundo tempo, Anjorin: sem nota)

Adams 7: partida de grande intensidade. Sempre no centro da ação, recupera muitas bolas e faz a equipe sair bem no contra-ataque. Coroa sua atuação com uma assistência perfeita para o terceiro gol.

(a partir dos 17' do segundo tempo, Zapata 7: finalmente uma partida convincente do atacante, que mostra toda a sua força com um belíssimo gol de longe.)

Simeone 7,5: sempre perigoso no ataque, primeiro abre o placar e depois faz uma grande jogada na ocasião do terceiro gol, confirmando a excelente forma física do jogador.

(aos 30' do segundo tempo, Kulenovic 6,5: entrou bem no jogo, mostrando-se perigoso poucos minutos após entrar em campo com um excelente chute a gol.)

Técnico: D'Aversa 7: O Toro vence e convence. Após um primeiro tempo de altos e baixos, no segundo tempo assume o domínio total do campo e se impõe com garra sobre o adversário. Do banco, D'Aversa escalou um Zapata em grande forma e um Kulenovic em boa fase.