O jogador da seleção francesa encerrou sua participação em Hamburgo após pouco mais de uma hora e saiu calmamente do campo, sob vaias estrondosas da torcida do Pauli, com o placar em 3 a 0 para o Bayern.
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Torcedor do Pauli tenta intimidar Michael Olise: estrela do FC Bayern reage com naturalidade
Depois que Luis Diaz entrou em campo no seu lugar, Olise cumprimentou seus companheiros de equipe e os dirigentes do FCB junto ao banco de reservas. Um torcedor do Pauli foi longe demais ao manifestar seu descontentamento contra Olise e atirou um pequeno objeto amarelo nele.
Olise se esquivou com muita habilidade e elegância. Ele respondeu à tentativa de acertá-lo levantando o polegar, que manteve demonstrativamente erguido por mais tempo para o torcedor (59º).
- AFP
O FC Bayern bate recorde de gols contra o St. Pauli
Não foi o único destaque do jogador de 24 anos, que, poucos minutos antes, havia marcado um belo gol, levando o recordista alemão ao placar de 3 a 0. Após uma perda de bola do zagueiro do Pauli, Karol Mets, durante uma jogada de ataque, Olise mirou de cerca de 20 metros e, de posição central, acertou um chute rasteiro de pé esquerdo no canto esquerdo (54º). Em seguida, ele comemorou colocando a mão direita no ouvido, aparentemente pedindo mais barulho da torcida adversária.
Com o gol, o ponta-direita continuou a aprimorar seus excelentes números nesta temporada. Até o momento, Olise soma 46 participações diretas em gols em 41 partidas. Aos 17 gols somam-se ainda 29 assistências.
Portanto, também é graças a Olise que o FCB estabeleceu um recorde de gols na Bundesliga na noite de sábado, na 29ª rodada. O gol de Leon Goretzka para o 2 a 0 foi o 102º dos Vermelhos na temporada atual, superando assim o antigo recorde do Bayern de 1972 (101).
A trajetória profissional de Michael Olise:
Clube Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - presente