Torcedor do Pauli tenta intimidar Michael Olise: estrela do FC Bayern reage com naturalidade

Não foi o único destaque do jogador de 24 anos, que, poucos minutos antes, havia marcado um belo gol, levando o recordista alemão ao placar de 3 a 0. Após uma perda de bola do zagueiro do Pauli, Karol Mets, durante uma jogada de ataque, Olise mirou de cerca de 20 metros e, de posição central, acertou um chute rasteiro de pé esquerdo no canto esquerdo (54º). Em seguida, ele comemorou colocando a mão direita no ouvido, aparentemente pedindo mais barulho da torcida adversária.

Com o gol, o ponta-direita continuou a aprimorar seus excelentes números nesta temporada. Até o momento, Olise soma 46 participações diretas em gols em 41 partidas. Aos 17 gols somam-se ainda 29 assistências.

Portanto, também é graças a Olise que o FCB estabeleceu um recorde de gols na Bundesliga na noite de sábado, na 29ª rodada. O gol de Leon Goretzka para o 2 a 0 foi o 102º dos Vermelhos na temporada atual, superando assim o antigo recorde do Bayern de 1972 (101).