Todas as finais de Abel Ferreira pelo Palmeiras

Em decisões, o treinador conquistou sete títulos, com 58,3% de aproveitamento

Desde que desembarcou em território brasileiro, Abel Ferreira se tornou o treinador com mais finais na história do Palmeiras e o segundo maior campeão pelo clube, com nove títulos, incluindo dois Campeonatos Brasileiros em 2022 e 2023. Neste ano, apesar de ficar em segundo lugar na Supercopa do Brasil ao perder para o São Paulo por 4 a 2 nos pênaltis, o treinador chegou a 12ª final desde que Abel Ferreira assumiu em 2020. O Palmeiras ganhou sete dessas finais, alcançando um aproveitamento de 58,3%.

A primeira final sob o comando de Abel Ferreira foi a Copa Libertadores de 2020, dois meses depois de sua chegada, quando o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã. Depois, conquistou a Copa do Brasil batendo o Grêmio por 3 a 0 no placar agregado. Em 2021, o Palmeiras foi novamente finalista da Liberta e venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu.

Em 2022, o clube ganhou a Recopa Sul-Americana e o Paulistão, batendo o Athletico e o São Paulo, respectivamente. Na temporada de 2023, o Palmeiras disputou duas finais. Na Supercopa do Brasil, venceu o Flamengo por 4 a 3 no Mané Garrincha, e no Paulistão, derrotou o Água Santa por 4 a 0 após perder o primeiro jogo por 1 a 0.

Os vice-campeonatos começaram na Supercopa do Brasil de 2021, quando o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Flamengo após empate por 2 a 2. Depois, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia também nos pênaltis. Em seguida, perdeu o título do Paulistão para o São Paulo. Em 2022, ficou em segundo lugar no Mundial de Clubes após perder por 2 a 1 para o Chelsea. O mais recente vice-campeonato foi contra o São Paulo na Supercopa de 2024.