Os títulos e gols de Jairzinho pelo Botafogo

Jairzinho, um dos principais nomes da história do Botafogo e do Brasil, entrará com a taça na final da Copa Libertadores 2024, em Buenos Aires

Jairzinho, o "Furacão", iniciou sua trajetória no Botafogo ainda criança, como gandula em 1958, e rapidamente se destacou nas categorias de base, conquistando títulos como o Campeonato Carioca Juvenil. Em 1963, subiu para o time principal e assumiu a difícil missão de substituir Garrincha, tornando-se um dos maiores ídolos da história do clube.

Durante sua passagem pelo Botafogo, Jairzinho brilhou ao lado de craques como Nílton Santos, Didi e Amarildo, conquistando títulos importantes. Foi eleito o Melhor Jogador do Campeonato Carioca em 1967 e 1968 e se consagrou como um dos maiores goleadores da história do clube.

Além de seu sucesso no Botafogo, Jairzinho foi tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1970, marcando gols em todos os jogos da Copa do Mundo e consolidando-se como uma das maiores estrelas do futebol mundial. Seu legado no clube e na seleção permanece até hoje, fazendo dele uma lenda do futebol brasileiro e ídolo do Botafogo.