Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Joaquim Lira Viana

Do time de Tite ao de Carlo Ancelotti: as mudanças do Brasil desde a queda para a Croácia em 2022

Quase quatro anos após a eliminação no Catar, o Brasil passou por mudanças no comando técnico e iniciou uma renovação no elenco em busca de um novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026

A eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 marcou o fim de um ciclo na seleção brasileira. Naquele 9 de dezembro, o Brasil abriu o placar com Neymar na prorrogação, mas sofreu o empate no fim e acabou eliminado nos pênaltis, encerrando o trabalho de Tite no comando da seleção.

Desde então, a seleção viveu um período de mudanças. O comando técnico passou por interinos e novos treinadores até chegar ao italiano Carlo Ancelotti, responsável por liderar o time no atual ciclo rumo ao próximo Mundial. Ao longo desse processo, o elenco também passou por uma profunda renovação.

Quase quatro anos depois daquele jogo no Catar, o reencontro com os croatas acontece com uma seleção bastante diferente. Alguns nomes seguem como pilares da equipe, mas boa parte do grupo mudou, com jovens ganhando espaço e novas peças surgindo no time brasileiro

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Os remanescentes

    A seleção atual ainda conta com alguns jogadores que estavam na eliminação para a Croácia na Copa de 2022. Entre os titulares daquela partida que continuam na equipe estão Marquinhos, Danilo, Casemiro e Vinícius Júnior.

    Além deles, outros nomes que estavam no grupo em 2022 também permanecem no ciclo atual, embora tenham sido reservas naquele Mundial. São eles Bremer, Ederson, Fabinho e Gabriel Martinelli.

    A lista poderia ser ainda maior, mas alguns jogadores que participaram da Copa do Catar ficarão de fora da "revanche" contra a Croácia por motivos de lesão; este é o caso de Alisson, Alex Sandro, Éder Militão, Raphinha e Bruno Guimarães. Apesar da ausência no amistoso contra os croatas, esses atletas estão todos praticamente garantidos (caso estejam saudáveis até a convocação final) na Copa de 2026.

  • Neymar Brazil 2022getty

    As ausências

    Nomes experientes como Weverton, Alex Telles, Daniel Alves e Thiago Silva estiveram no grupo que viajou ao Catar em 2022, mas não foram chamados em nenhuma lista desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção.

    No meio-campo, outras peças importantes daquele elenco também ficaram fora do ciclo mais recente. Fred, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá estiveram presentes na campanha de 2022, mas não apareceram nas últimas convocações. Entre eles, Paquetá, atualmente no Flamengo, é quem surge como nome com maiores chances de voltar a vestir a camisa amarela na Copa de 2026.

    No ataque, uma das ausências mais comentadas segue sendo a de Neymar. Principal estrela da geração que disputou a Copa do Mundo de 2022, o atacante tenta se recolocar no ciclo rumo a 2026, mas não é convocado desde 2023. Outros nomes que ainda brigam por espaço são Antony e Richarlison; embora ambos não tenham estado presente na última lista, eles ainda têm a expectativa de aparecerem na convocação final para a Copa de 2026.

    Duas ausências notáveis entre o time de 2022 e o atual são Pedro e Gabriel Jesus, centroavantes que estiveram no elenco do Mundial no Catar, mas não voltaram a ser convocados à seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti.

    E, por fim, há o caso de Rodrygo, que rompeu o LCA no início de março e passará por um longo período afastado, ficando de fora da Copa de 2026.


  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Carrascos" da Croácia estarão fora do confronto

    Mesmo com o início de uma renovação no elenco, a Croácia ainda conta com diversos nomes conhecidos da campanha da Copa de 2022 e que estavam presentes na fatídica eliminação do Brasil. No total, 11 jogadores que participaram da trajetória até as semifinais do torneio no Catar continuam presentes na convocação atual.

    Curiosamente, os dois jogadores que participaram diretamente do gol de empate da Croácia contra o Brasil, marcado aos 117 minutos da prorrogação, não foram chamados para os amistosos desta Data Fifa de março. O atacante Bruno Petković, autor do gol, e Mislav Oršić, responsável pela assistência, aparecem apenas na lista de espera do técnico Zlatko Dalić e só serão convocados em caso de corte entre os 26 selecionados.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Croácia crest
Croácia
CRO