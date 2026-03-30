Do time de Tite ao de Carlo Ancelotti: as mudanças do Brasil desde a queda para a Croácia em 2022

A eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 marcou o fim de um ciclo na seleção brasileira. Naquele 9 de dezembro, o Brasil abriu o placar com Neymar na prorrogação, mas sofreu o empate no fim e acabou eliminado nos pênaltis, encerrando o trabalho de Tite no comando da seleção.
Desde então, a seleção viveu um período de mudanças. O comando técnico passou por interinos e novos treinadores até chegar ao italiano Carlo Ancelotti, responsável por liderar o time no atual ciclo rumo ao próximo Mundial. Ao longo desse processo, o elenco também passou por uma profunda renovação.
Quase quatro anos depois daquele jogo no Catar, o reencontro com os croatas acontece com uma seleção bastante diferente. Alguns nomes seguem como pilares da equipe, mas boa parte do grupo mudou, com jovens ganhando espaço e novas peças surgindo no time brasileiro