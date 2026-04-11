Time da MLS sonha em contratar Neymar em 2027, após contrato com o Santos

Clube norte-americano inicia conversas preliminares com estafe do craque, mas esbarra em regras da liga e desafios financeiros

O FC Cincinnati, franquia da Major League Soccer (MLS), iniciou movimentos nos bastidores com o objetivo de contratar Neymar a partir de 2027. A informação foi publicada pelo site The Athletic, braço esportivo do The New York Times.

Segundo a reportagem, as conversas ainda estão em estágio inicial e envolvem o estafe do jogador. O clube norte-americano avalia com cautela a possibilidade de avançar no negócio, especialmente diante das exigências financeiras que uma contratação desse porte naturalmente implica.

    Regra da MLS é obstáculo para o negócio

    Um dos principais entraves para a possível chegada de Neymar ao Cincinnati está na estrutura da própria MLS. Para viabilizar a contratação, o clube precisaria liberar uma vaga de "jogador designado", um mecanismo da liga que permite investimentos acima do teto salarial.

    Atualmente, o clube já ocupa suas três vagas com Kévin Denkey, Miles Robinson e o meia Evander, ex-Vasco. Todos possuem contratos de longa duração, o que dificulta qualquer readequação no curto prazo para abrir espaço a uma nova estrela.

    Situação contratual de Neymar

    Neymar tem contrato com o Santos válido até o fim de 2026. A partir de 30 de junho, o atacante estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o que abre uma janela estratégica para clubes interessados, como o Cincinnati.

    Apesar das especulações sobre o futuro, o próprio jogador já admitiu recentemente a possibilidade de se aposentar ao término do vínculo atual, o que adiciona uma camada de incerteza ao cenário.

    Foco na Copa do Mundo de 2026

    Enquanto o futuro segue indefinido, Neymar mantém o foco no presente. O camisa 10 do Santos tem como principal objetivo individual em 2026 garantir presença na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

    O atacante ainda terá 11 partidas para convencer a comissão técnica antes da convocação definitiva dos 26 jogadores que disputarão o torneio. A expectativa é que ele seja peça-chave na tentativa do Brasil de conquistar o hexacampeonato.

