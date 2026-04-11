Time da MLS sonha em contratar Neymar em 2027, após contrato com o Santos

O FC Cincinnati, franquia da Major League Soccer (MLS), iniciou movimentos nos bastidores com o objetivo de contratar Neymar a partir de 2027. A informação foi publicada pelo site The Athletic, braço esportivo do The New York Times.
Segundo a reportagem, as conversas ainda estão em estágio inicial e envolvem o estafe do jogador. O clube norte-americano avalia com cautela a possibilidade de avançar no negócio, especialmente diante das exigências financeiras que uma contratação desse porte naturalmente implica.