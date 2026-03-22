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Sean Walsh

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Thiago Pitarch: Por que a joia da base do Real Madrid pode ser o seu volante do futuro

Quando Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso, ele deixou claro que os jovens teriam um papel importante em sua gestão. É claro que ele tem à disposição uma grande quantidade de talentos de classe mundial e caros, mas Arbeloa, que já havia treinado na base, apostou nos inúmeros adolescentes capazes de causar impacto na equipe principal.

E, até agora, ele tem cumprido o que prometeu. Arbeloa tem dado oportunidades de estreia a todos os lados e não tem medo de escalar jovens da base não apenas como reservas, mas também em funções de destaque. Esse é o caso do jovem Thiago Pitarch. O jogador de 18 anos se beneficiou de uma onda de lesões no meio-campo do Los Blancos, mas mesmo assim conquistou seu espaço no meio-campo. Ele deixou vários grandes talentos fora da equipe e, na semana passada, tornou-se o jogador mais jovem do Real Madrid a ser titular duas vezes nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mas quem é Pitarch? E ele tem chances de se firmar no time titular? O GOAL analisa mais de perto um meio-campista que pode abrir caminho até o topo do futebol...

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Onde tudo começou

    Pitarch nasceu em Fuenlabrada, um subúrbio de Madri, filho de pai marroquino e mãe espanhola. O futebol sempre esteve presente, e Pitarch já era muito bom desde muito jovem.

    Tecnicamente, ele veio do lado errado da cidade. Há muitos clubes de ponta por toda a região de Madri, e Pitarch começou no pior de todos aos olhos dos torcedores do Real Madrid — iniciando sua carreira nas categorias de base do Atlético de Madri. 

    Mas ele deixou o rival da cidade logo após seu aniversário de 11 anos e passou por vários times por um tempo. Ele passou quatro anos no Getafe e mais um no Leganés. Finalmente, em 2023, ele conseguiu entrar na academia do Real Madrid, então um promissor jogador de 16 anos que havia lutado para se firmar na capital.

    Sua faixa etária, porém, era surpreendentemente pobre em talentos. O Real Madrid normalmente não permite que jovens entrem no time, mas Pitarch foi o escolhido entre um grupo bastante heterogêneo. Por algum tempo, parecia que ele seria apenas mais um garoto da academia destinado a ser emprestado, que talvez se estabelecesse em um time de meio de tabela da La Liga.  

    • Publicidade
  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    A grande chance

    Mas não foi isso que aconteceu. Xabi Alonso, que gostava de integrar jovens nos treinos, observou Pitarch pela primeira vez no verão de 2025. As semanas seguintes ao Mundial de Clubes foram estranhas para o Real Madrid, que, reconhecidamente, teve pouco tempo para se adaptar a um sistema muito mais complexo empregado pelo técnico que logo seria demitido. 

    No entanto, Pitarch teve minutos na pré-temporada e esteve constantemente nas escalações para os jogos de abertura da temporada — mesmo tendo, reconhecidamente, poucas chances de entrar em campo. Mas, durante todo esse tempo, ele jogava futebol de alto nível. A Espanha o convocou para a seleção sub-20 na Copa do Mundo, e ele foi titular na campanha que levou a equipe às quartas de final, onde perdeu por pouco para a Colômbia. 

    Curiosamente, sua grande chance surgiu em uma partida acirrada da Liga dos Campeões. O Real Madrid mantinha a vantagem contra o Benfica na partida de desempate das oitavas de final, e Arbeloa colocou o jogador de 18 anos em campo para ajudar a garantir o resultado. Ele mal tocou na bola nos 10 minutos em que atuou, mas se saiu bem, e o Real Madrid conseguiu uma vitória por 1 a 0, garantindo a classificação.

    "Não consigo descrever o que senti ontem à noite. Realizei meu maior sonho. Aquele garoto que ia dormir todas as noites, sempre sonhando em jogar pelo melhor time do mundo”, escreveu ele no Instagram após a partida. “Fazer minha estreia pelo Real Madrid, e que seja na Liga dos Campeões, e ver meus pais emocionados e animados nas arquibancadas, é inacreditável. E que isso aconteça em um estádio repleto da grande história do clube, isso é algo muito especial.”

    Ele seguiu com 10 minutos uma semana depois, onde completou todos os seus passes, exceto um, e se esforçou bastante para selar a vitória por 2 a 1 em casa, no Bernabéu. 

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Como vai tudo?

    Arbeloa elogiou essa atuação — mesmo que tenha sido uma surpresa para alguns.

    “Entendo que as pessoas fiquem surpresas ao vê-lo estrear em uma partida da Liga dos Campeões, mas ele está jogando porque eu tinha total confiança de que ele faria o que costuma fazer. Thiago continuará tendo oportunidades no time principal. É um prazer ter um jogador como ele”, disse Arbeloa.

    Desde então, outros jogadores passaram pelo sistema do Real Madrid — mas Pitarch permaneceu. Com Jude Bellingham fora e Dani Ceballos também lutando para recuperar a forma física, o Real Madrid recorreu a Pitarch para oferecer uma combinação de trabalho e qualidade com a bola no meio-campo central. Ele foi titular em cinco jogos consecutivos e rapidamente se tornou uma das primeiras escolhas de Arbeloa. Na verdade, ele deixou o muito mais experiente Eduardo Camavinga fora do time titular. 

    Seus melhores jogos, sem dúvida, foram contra o Man City, onde ele dominou o meio-campo nas duas partidas da confortável vitória do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. 

    “É uma partida que eu sempre escolho jogar no FIFA”, brincou Pitarch na zona mista após o jogo.

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    Principais pontos fortes

    Pitarch começou sua carreira como volante, e é fácil entender o motivo quando se observa sua tranquilidade com a bola. É muito raro um adolescente conseguir receber e distribuir a posse de bola com tanta eficiência em ambientes de alta pressão. Isso ficou claro contra o City na primeira partida, onde ele liderou ambas as equipes ao completar 94% de seus passes — além de registrar 100% de aproveitamento nos passes longos. 

    Mas ele também sabe se movimentar pelo campo. Thiago não é um atleta de elite, mas certamente consegue acelerar e não tem dificuldade em subir para cabecear — mesmo contra adversários mais altos. Ele disputou a bola aérea com Erling Haaland uma ou duas vezes, e uma entrada deslizante em Jeremy Doku, que parecia ter escapado dele, se destacou. O jovem também fez um ótimo trabalho cobrindo o espaço atrás do lateral-direito Trent Alexander-Arnold quando este avançava.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Como acontece com qualquer jovem, o que salta aos olhos é a falta de massa muscular. Pitarch tem apenas 175 cm de altura e já perdeu a posse da bola uma ou duas vezes por não conseguir lançá-la com rapidez suficiente. Isso pode não ser um grande problema na La Liga, onde se evita riscos, mas ele pode enfrentar algumas dificuldades contra times mais físicos na Liga dos Campeões — principalmente contra o Bayern de Munique, adversário do Real Madrid na próxima partida. 

    Ele também precisa melhorar seu posicionamento. É claro que energia e dedicação são importantes, mas Pitarch talvez seja um pouco ansioso demais às vezes. Haverá momentos em que o Real Madrid precisará se defender com mais firmeza ou ser um pouco mais organizado na construção de jogadas. Em um jogo cada vez mais marcado por duelos individuais, Pitarch precisa ser capaz de manter sua posição. 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    O próximo... Martin Zubimendi?

    Muita coisa pode mudar aqui. Para ser justo, Pitarch é tão versátil que não há realmente limites para ele. Dependendo do esquema, ele poderia atuar em qualquer posição no meio-campo. Mas, se seus pontos fortes continuarem a ser aproveitados, o Real Madrid pode muito bem ter em mãos um volante do tipo de Martin Zubimendi. Ambos compartilham uma propensão para a entrada, são precisos com a bola e jogam acima do que realmente são.

    Há uma ambição semelhante em seus passes também. Embora nenhum dos dois seja um regista do tipo Toni Kroos ou Xabi Alonso, ambos não têm problema em circular a bola e armar jogadas de áreas mais recuadas. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer. Mas todas as peças parecem estar no lugar. 

    Os espectadores mais atentos também devem ter percebido que o Real Madrid precisa de um meio-campista central do tipo de Zubimendi. Alonso pediu o espanhol diretamente no verão passado, mas acabou vendo-o deixar a Real Sociedad para ir para o Arsenal. E os rumores ligando o Real Madrid a Rodri sugerem que o clube ainda está atrás de um perfil semelhante. Pitarch não vai tirar um candidato à Bola de Ouro do time tão cedo. No entanto, o conjunto de habilidades certamente está presente. 

  • Pitarch(C)Getty Images

    E agora?

    O problema imediato é o seu futuro nas seleções. Pitarch é elegível tanto para a Espanha quanto para o Marrocos, e tem sido cobiçado por ambas as seleções. Outros jogadores tomaram decisões semelhantes nos últimos anos. Brahim Díaz optou pelo Marrocos. Lamine Yamal escolheu a Espanha. Segundo o técnico da La Roja, Luis de la Fuente, Pitarch quer representar os campeões europeus.

    Por enquanto, porém, o foco continua sendo permanecer no clube. Os próximos meses podem muito bem ser cruciais. Bellingham está quase recuperando a forma física e é titular garantido no meio-campo. Arbeloa gosta de escalar Arda Güler na esquerda. Pitarch parece ser a vítima mais provável entre os quatro do meio-campo. Isso seria extremamente injusto, dado o seu nível de jogo. No entanto, o Real Madrid tem duas competições com as quais se preocupar e uma disputa pelo título da La Liga pela frente. Arbeloa precisará que seus reservas contribuam, e mesmo que isso signifique um papel menor, esse meio-campista defensivo do futuro ainda pode ter tempo para brilhar. 

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