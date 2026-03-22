Thiago Pitarch: Por que a joia da base do Real Madrid pode ser o seu volante do futuro

Mas não foi isso que aconteceu. Xabi Alonso, que gostava de integrar jovens nos treinos, observou Pitarch pela primeira vez no verão de 2025. As semanas seguintes ao Mundial de Clubes foram estranhas para o Real Madrid, que, reconhecidamente, teve pouco tempo para se adaptar a um sistema muito mais complexo empregado pelo técnico que logo seria demitido.

No entanto, Pitarch teve minutos na pré-temporada e esteve constantemente nas escalações para os jogos de abertura da temporada — mesmo tendo, reconhecidamente, poucas chances de entrar em campo. Mas, durante todo esse tempo, ele jogava futebol de alto nível. A Espanha o convocou para a seleção sub-20 na Copa do Mundo, e ele foi titular na campanha que levou a equipe às quartas de final, onde perdeu por pouco para a Colômbia.

Curiosamente, sua grande chance surgiu em uma partida acirrada da Liga dos Campeões. O Real Madrid mantinha a vantagem contra o Benfica na partida de desempate das oitavas de final, e Arbeloa colocou o jogador de 18 anos em campo para ajudar a garantir o resultado. Ele mal tocou na bola nos 10 minutos em que atuou, mas se saiu bem, e o Real Madrid conseguiu uma vitória por 1 a 0, garantindo a classificação.

"Não consigo descrever o que senti ontem à noite. Realizei meu maior sonho. Aquele garoto que ia dormir todas as noites, sempre sonhando em jogar pelo melhor time do mundo”, escreveu ele no Instagram após a partida. “Fazer minha estreia pelo Real Madrid, e que seja na Liga dos Campeões, e ver meus pais emocionados e animados nas arquibancadas, é inacreditável. E que isso aconteça em um estádio repleto da grande história do clube, isso é algo muito especial.”

Ele seguiu com 10 minutos uma semana depois, onde completou todos os seus passes, exceto um, e se esforçou bastante para selar a vitória por 2 a 1 em casa, no Bernabéu.