Zion Suzuki voltou a ser titular no Parma, mas não convenceu. O goleiro japonês superou a grave fratura com deslocamento no terceiro dedo da mão esquerda e no escafóide, sofrida em novembro passado; após algumas partidas no banco, ele voltou a defender a baliza do Gialloblù na partida fora de casa contra o Torino, mas seu desempenho não foi dos melhores. Quatro gols sofridos e a possibilidade de, nas próximas partidas, Edoardo Corvi ultrapassar Suzuki na hierarquia de Cuesta.
Traduzido por
Suzuki ou Corvi, quem é o goleiro titular do Parma?
QUEM É O GOLEIRO TITULAR DO PARMA
Durante a ausência do japonês, seu reserva — nascido em 2001 — teve um ótimo desempenho, somando seis jogos sem sofrer gols; e apesar da chegada de Vicente Guaita — contratado em novembro e dispensado em janeiro —, a diretoria e o técnico sempre estiveram convencidos das qualidades de Corvi, com o espanhol atuando como seu reserva naquele período. Até o momento, porém, o titular continua sendo Suzuki, e a sensação é que, se o primeiro não cometer grandes erros que possam colocá-lo em risco de perder a vaga, Suzuki deverá continuar defendendo o gol do Parma.
QUEM É O TERCEIRO GOLEIRO DO PARMA
Após a saída de Guaita, após apenas dois meses no Parma, o terceiro goleiro do Gialloblù, atrás de Suzuki e Corvi, é hoje Filippo Rinaldi, nascido em 2002, formado nas categorias de base do Gialloblù e que retornou ao clube após uma série de empréstimos na Série C, passando por Aquila, Piacenza, Olbia e Feralpisalò. Ele fez apenas uma aparição na Série A, no grande clássico contra o Napoli em meados de janeiro: uma estreia sem sofrer gols, na partida que terminou em 0 a 0 e na qual foi preferido a Corvi.