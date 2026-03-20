Suzuki ou Corvi, quem é o goleiro titular do Parma?

Após a saída de Guaita, após apenas dois meses no Parma, o terceiro goleiro do Gialloblù, atrás de Suzuki e Corvi, é hoje Filippo Rinaldi, nascido em 2002, formado nas categorias de base do Gialloblù e que retornou ao clube após uma série de empréstimos na Série C, passando por Aquila, Piacenza, Olbia e Feralpisalò. Ele fez apenas uma aparição na Série A, no grande clássico contra o Napoli em meados de janeiro: uma estreia sem sofrer gols, na partida que terminou em 0 a 0 e na qual foi preferido a Corvi.



