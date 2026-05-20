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Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Após substituição de Neymar, Santos pede anulação da partida contra o Coritiba

Neymar
Santos
Coritiba
Brasileirão

Clube paulista aciona o STJD por suposto erro de direito envolvendo troca do camisa 10 durante derrota na Neo Química Arena

O Santos entrou oficialmente com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação da partida contra o Coritiba, disputada no último domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube entende que houve um erro de direito na substituição de Neymar durante o segundo tempo do confronto, vencido pelo time paranaense por 3 a 0.

A polêmica começou quando o camisa 10 santista deixava o gramado para receber atendimento médico à beira do campo. Neste momento, Robinho Jr. entrou em campo no lugar do atacante, substituição que, segundo o Santos, aconteceu de maneira equivocada e sem a autorização definitiva da comissão técnica.

O episódio gerou revolta imediata de Neymar e abriu uma disputa nos bastidores envolvendo arbitragem, comissão técnica e aplicação do protocolo oficial de substituições.

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    Santos alega desrespeito ao protocolo da FIFA

    Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (20), o Santos afirmou que o pedido de anulação não envolve questionamentos técnicos sobre o resultado da partida, mas sim uma suposta violação das regras previstas pela FIFA.

    Segundo o clube, a arbitragem impediu a permanência de Neymar em campo mesmo sem a confirmação definitiva da comissão técnica para a alteração.

    "O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores. O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA".

    O caso agora será analisado pelo presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, que decidirá se o pedido seguirá adiante ou será arquivado por falta de requisitos previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

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    Confusão aconteceu enquanto Neymar recebia atendimento

    A situação ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, quando Neymar deixou temporariamente o campo para ser atendido pelos médicos do Santos.

    Neste intervalo, Robinho Jr. foi chamado para entrar na partida. Segundo o auxiliar técnico César Sampaio, a troca inicialmente prevista era envolvendo o lateral Escobar, e não Neymar.

    De acordo com Sampaio, a comissão técnica pediu cautela à arbitragem porque ainda avaliava as condições físicas do camisa 10.

    "No instante da substituição, o Neymar sai de campo e eu pedi para o quarto árbitro, o Bruno, com quem tenho uma relação boa, para aguardar, porque poderíamos mudar a substituição. Fiz isso porque o papel era nítido. A mudança era o 7 pelo 31", explicou.

    O auxiliar afirmou ainda que retornou rapidamente para conversar com o departamento médico antes da oficialização da troca, mas quando voltou, a placa já indicava a saída de Neymar.

    "Entendo que foi uma precipitação do quarto árbitro. O maior documento é o papel e ele estava com o papel na mão. Eu disse para ele esperar".

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    Arbitragem diz que Santos autorizou a mudança

    Na súmula da partida, porém, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva apresentou uma versão diferente da relatada pelo clube santista.

    Segundo o documento oficial, o quarto árbitro, Bruno Mota Correia, recebeu autorização verbal e gestual do próprio César Sampaio para realizar a substituição de Neymar.

    "Aos 20 minutos, o quarto árbitro da partida, Sr. Bruno Mota Correia, foi informado verbalmente pelo assistente técnico, Sr. Carlos César Sampaio Campos, de que haveria uma substituição e que esta alteração seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube", registrou o árbitro.

    A súmula também aponta que houve uma segunda confirmação do auxiliar técnico enquanto o procedimento era preenchido junto ao delegado da partida.

    O relato da arbitragem será peça central na análise do STJD sobre a possibilidade, considerada rara no futebol brasileiro, de anulação da partida por erro de direito.

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    Neymar se revoltou com a situação em campo

    Assim que percebeu que havia sido substituído oficialmente, Neymar demonstrou irritação ainda à beira do gramado.

    O atacante entendia que poderia retornar normalmente ao jogo após o atendimento médico, já que, segundo o Santos, não havia decisão definitiva da comissão técnica para tirá-lo da partida.

    A reação do camisa 10 aumentou a repercussão do episódio nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente pela raridade de situações semelhantes envolvendo substituições.

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    Derrota aumentou a pressão sobre o Santos no Brasileirão

    Além da polêmica envolvendo Neymar, o resultado agravou a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro.

    Com a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, a equipe permaneceu na 16ª colocação, com 18 pontos conquistados, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

    O cenário aumenta a pressão sobre elenco e comissão técnica em meio a um momento turbulento dentro e fora de campo.

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