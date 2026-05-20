Após substituição de Neymar, Santos pede anulação da partida contra o Coritiba

O Santos entrou oficialmente com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação da partida contra o Coritiba, disputada no último domingo (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube entende que houve um erro de direito na substituição de Neymar durante o segundo tempo do confronto, vencido pelo time paranaense por 3 a 0.

A polêmica começou quando o camisa 10 santista deixava o gramado para receber atendimento médico à beira do campo. Neste momento, Robinho Jr. entrou em campo no lugar do atacante, substituição que, segundo o Santos, aconteceu de maneira equivocada e sem a autorização definitiva da comissão técnica.

O episódio gerou revolta imediata de Neymar e abriu uma disputa nos bastidores envolvendo arbitragem, comissão técnica e aplicação do protocolo oficial de substituições.