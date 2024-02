Sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2024: quando é, cabeças de chave, onde assistir, como funciona e mais

Com seis times brasileiros envolvidos, a cerimônia acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai

A Conmebol agendou o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024 para a segunda-feira, dia 18 de março, na sede da entidade em Luque, Paraguai.

A definição ocorrerá após a definição dos clubes classificados através da Pré-Libertadores, entre eles estão Botafogo e Red Bull Bragantino. Dos 47 clubes participantes do torneio, 28 já iniciam diretamente na fase de grupos - como é o caso de Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético e São Paulo - ao passo que os outros 19 disputam as fases preliminares, que garantem quatro vagas no pote quatro do sorteio.

A seguir, a GOAL detalha tudo sobre o sorteio a maior competição entre clubes do futebol Sul-Americano.