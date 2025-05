Os serviços de streaming e canais que o torcedor do Corinthians precisa assinar para ver todos os jogos

Confira onde assistir aos jogos do Corinthians em 2025, com opções na TV aberta, por assinatura e no streaming

Atualmente, acompanhar os jogos do Corinthians não é tão simples quanto parece. Com o time envolvido em diferentes competições, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, as transmissões variam bastante entre TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.

Para quem quer seguir o Timão em todos os compromissos da temporada, é importante saber onde cada partida será exibida. A GOAL preparou um guia completo com as informações mais recentes sobre os canais e serviços que vão transmitir os jogos do Corinthians ao longo do ano — seja na Globo, na ESPN, no Premiere, na Paramount+ ou em outras plataformas.