Segundo uma reportagem do The Independent, o Tottenham Hotspur, clube de origem do croata de 19 anos, está considerando renovar o contrato de Vuskovic para, em seguida, emprestá-lo novamente.
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Será que ele ainda pode ficar? O HSV parece ter uma nova esperança com Luka Vuskovic
O contrato do zagueiro central com o clube londrino é válido até 30 de junho de 2030; no entanto, a renovação provavelmente virá acompanhada de um aumento salarial significativo, com o objetivo de manter Vuskovic vinculado ao Spurs a longo prazo e afastar quaisquer intenções de transferência.
Em caso de um novo empréstimo, o HSV entraria em cena. No passado, tanto o clube de Hamburgo quanto o próprio Vuskovic manifestaram interesse em uma possível continuação da parceria.
O jogador de 19 anos, por exemplo, sempre expressou o desejo de jogar pelo HSV ao lado de seu irmão Mario, que perdeu a última temporada devido a uma suspensão por doping.
Vuskovic é titular indiscutível no HSV
Na última temporada, Vuskovic foi uma das grandes surpresas da Bundesliga. No Hamburgo, ele foi titular indiscutível sob o comando do técnico Merlin Polzin e disputou 30 partidas oficiais em todas as competições (seis gols e uma assistência).
Consequentemente, o zagueiro central está na mira de vários clubes de ponta. Entre outros, o FC Bayern de Munique estaria entre os clubes que estão considerando a contratação do jogador de 19 anos.
Além disso, o FC Barcelona também parece estar de olho em Vuskovic. Lá, já teriam ocorrido as primeiras conversas entre o clube e o jogador.