Será que ele ainda pode ficar? O HSV parece ter uma nova esperança com Luka Vuskovic

O contrato do zagueiro central com o clube londrino é válido até 30 de junho de 2030; no entanto, a renovação provavelmente virá acompanhada de um aumento salarial significativo, com o objetivo de manter Vuskovic vinculado ao Spurs a longo prazo e afastar quaisquer intenções de transferência.

Em caso de um novo empréstimo, o HSV entraria em cena. No passado, tanto o clube de Hamburgo quanto o próprio Vuskovic manifestaram interesse em uma possível continuação da parceria.

O jogador de 19 anos, por exemplo, sempre expressou o desejo de jogar pelo HSV ao lado de seu irmão Mario, que perdeu a última temporada devido a uma suspensão por doping.