Segundo colocado com autoridade e a melhor defesa de todas as equipes da liga, uma eliminação na Liga dos Campeões que foi um “golpe baixo” financeiramente doloroso (segundo o diretor executivo Carsten Cramer), o final infeliz nas oitavas de final da Copa da Alemanha — o balanço da temporada 2025/26 do Borussia Dortmund é bom, considerando o foco principal na Bundesliga. Mas está longe de ser muito bom e também não é muito melhor do que nos dois anos anteriores.
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Será que a base é suficiente para sustentar o “novo BVB”? Niko Kovac precisa praticamente se reinventar como técnico
“É preciso ter em vista de onde viemos”, esse foi o mantra dos dirigentes do BVB nos últimos quase onze meses. Para contextualizar, a resposta: do quinto lugar (2023/24) e do quarto (2024/25), temporadas em que o clube chegou uma vez à final da Liga dos Campeões e outra às quartas de final da competição. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas oitavas de final e na segunda fase.
Se ampliarmos o período de análise para as onze temporadas que se passaram desde a era de Jürgen Klopp, o time da Westfália, sob o comando do técnico Niko Kovac, teve a terceira melhor temporada da Bundesliga. É, ao mesmo tempo, a melhor em sete anos. Em oito dessas onze temporadas, o BVB marcou mais gols.
Se deixássemos de lado os dois anos anteriores, aos quais os dirigentes do Dortmund sempre se referiram, o clube ficou cinco vezes vice-campeão, duas vezes em terceiro lugar e uma vez em quarto lugar em oito temporadas. Fica claro: é daí que o BVB realmente vem. Esse é o padrão mínimo para os da Westfália; como o segundo maior clube financeiro da Alemanha, ele precisa estar à altura.
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Será que a base do BVB ficou realmente mais sólida sob o comando de Niko Kovac?
O atual vice-campeonato, o sexto desde 2015, trouxe o BVB de volta ao patamar na tabela que corresponde às ambições declaradas do clube. Não aconteceu nem mais nem menos do que isso, sem que isso desacredite o trabalho de Kovac.
O técnico de 54 anos, responsável pela melhor defesa do Dortmund dos últimos dez anos (junto com Thomas Tuchel em 2015/16), pode se orgulhar de um bom histórico estatístico. De 72 partidas oficiais, 43 foram vencidas e apenas 16 perdidas. Kovac estabilizou enormemente a equipe defensivamente, incutindo nela espírito de luta e alta eficiência no ataque.
Isso merece todo o crédito. Especialmente quando se leva em conta o quão curta foi a pausa de verão e o quão exaustiva foi a Copa do Mundo de Clubes nos EUA. É sobre essa “base muito boa” que se pretende construir na próxima temporada, afirmou recentemente o diretor esportivo Ole Book. No entanto, é bastante questionável se ela realmente se tornou mais estável como um todo para sustentar o lema do “novo BVB” formulado pelo novo diretor executivo Carsten Cramer.
BVB: A classificação na Bundesliga desde a temporada 2015/16
Temporada Técnico Classificação Diferença de gols Pontos 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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É assim que deve ser o futuro do BVB
Não há dúvidas sobre como deve ser a evolução almejada: o Dortmund quer transmitir aquilo que, até agora, raramente se viu sob o comando de Kovac. O time pretende agir com mais ousadia e vocação ofensiva no ataque, combinar jogadas com maior criatividade e dominar os adversários quando estiver com a posse de bola. Para isso, o time já se reforçou e continuará a se reforçar com jogadores cada vez mais jovens e com potencial de desenvolvimento, que, inicialmente, devem trazer uma certa criatividade e leveza no jogo e, posteriormente, idealmente, gerar receitas elevadas com transferências.
Isso soa excelente no papel, e os torcedores podem continuar ansiosos pela primeira janela de transferências de Book no BVB. No entanto, considerando os últimos 72 jogos oficiais do Dortmund, a questão ainda mais interessante é: será que Kovac, a quem, ao que tudo indica, será oferecida em breve uma segunda renovação antecipada de contrato em um ano, conseguirá realmente cumprir essas metas?
Para isso, ele teria que, afinal, praticamente se reinventar como técnico. Em todas as suas passagens até agora, Kovac pregou um pragmatismo defensivo no jogo, cujo rígido esquema tático reprimia o jogo livre em vez de promovê-lo. Durante sua passagem pelo Dortmund, o croata ainda não conseguiu melhorar de forma decisiva o estilo de jogo, muitas vezes sem criatividade e previsível.
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O BVB apresenta deficiências evidentes contra adversários fortes
É exatamente por isso que a diretoria do clube está exigindo agora que se dê o próximo passo no desenvolvimento. Seguindo o lema: a defesa está bem, pode continuar assim, mas no ataque queremos ver mais potência. Por isso, por exemplo, a decisão consciente de Kovac de dispensar os alas, que são fortes em situações de um contra um, está sendo revertida.
Para que isso dê certo do ponto de vista tático, Kovac teria que ajustar significativamente seu habitual e famoso esquema de passes em U (clique aqui para a explicação detalhada). Isso ajudou enormemente a garantir a segurança defensiva. No entanto, ofensivamente, essa estrutura leva a uma grande dependência de cruzamentos. Não é por acaso que Julian Ryerson encerra a temporada com 18 assistências (distribuídas por 15 jogos).
Com esse futebol, o BVB atingiu rapidamente seus limites, sobretudo contra adversários de nível semelhante ou de maior qualidade. Em 16 confrontos desse tipo (contra Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham e Bergamo), houve apenas quatro vitórias. Perdeu-se nove partidas, sofrendo 28 gols.
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O BVB e a ilusão do segundo lugar
Isso é mais do que uma tendência. Contra adversários de peso, o Dortmund tem apresentado um claro retrocesso. Com demasiada frequência, faltaram maturidade, resiliência e determinação. Isso levanta a questão sobre a qualidade do time. Há anos que o BVB carrega em seu elenco muitos jogadores inconsistentes. Os laterais Ryerson e Daniel Svensson, por exemplo, não representam o nível de excelência internacional; falta ao elenco um volante de qualidade, e líderes de verdade são uma busca em vão.
Mesmo as atuações no campeonato, independentemente dos resultados em si, foram, na maioria das vezes, de qualidade mediana. Nas estatísticas de Expected Points, o BVB conquistou onze pontos a mais do que seria de se esperar — sem esses pontos, teria chegado à Liga dos Campeões apenas por ter um saldo de gols melhor que o do Stuttgart. Em muitos casos, isso se deveu ao fato de a equipe ter atuado com muita eficiência na frente do gol e ter marcado gols (em parte decisivos) com poucas chances.
Portanto, é um equívoco considerar o segundo lugar, juntamente com a temporada, como um sucesso excessivamente grande. Pois estabilidade não significa automaticamente progresso. Mas este deve e tem de ocorrer no próximo ano. Para isso, Kovac tem de voltar a cumprir, melhor e de forma diferente do que até agora.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Concurso Jogo 18 de julho Jogo amistoso Rot-Weiß Oberhausen x BVB 29 de julho Jogo amistoso Cerezo Osaka x BVB 1º de agosto Amistoso FC Tokyo x BVB